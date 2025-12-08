基智憶起奧運會 展現失智、失能預防成果

基智憶起奧運會陪伴找回記憶與自信，謝國樑力推在地健康老化。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市長期照顧服務管理所日前與基隆市職能治療師公會於市立體育館舉辦「2025基智憶起奧運會」，市長謝國樑親自到場為長輩加油，同時與參賽據點長者同樂互動；活動會場充滿笑聲與活力，本次活動以復古趣味競賽結合復能訓練，展現市府與專業公會、社區據點攜手推動失智及失能預防的成果。

謝國樑表示，面對高齡化社會，如何讓每位市民「健康老化」是市府的重要工作。其中，維持腦部健康與活躍社交更是延緩失智的關鍵。他指出，今年的主題活動以奧運會為概念，是強調對比賽的重視，希望透過趣味化的目的性遊戲，讓長輩在輕鬆愉快的氛圍中保持身心健康，也鼓勵更多社區據點持續發展多元課程，讓長者都能在熟悉的社區裡快樂老化。

衛生局長張賢政指出，「多動腦、多運動、多社交」是延緩失智及失能最重要的三大原則。長照3.0已將全年齡失智者納入服務範圍，基隆市也積極推動認知促進課程、失智友善社區與早期篩檢，從過去的被動照護正式走向前端預防。他期盼市民能在日常生活中實踐健康習慣，守護個人與家人的珍貴記憶，讓基隆成為充滿活力與愛的友善城市。

職能治療師公會理事長沈哲宇表示，職能治療專業自長照1.0以來即深耕社區，每年舉辦的「基智憶起奧運會」都能看見長輩展現自信與成就，是投入社區復能服務最令人感動的成果。

今年共有全市11處失智社區服務據點組隊參賽，以「復古、懷舊」為主題，舉行「復古Party星光大道」、「支援前線」及「桌球九宮格」三大趣味競賽；其中「復古Party星光大道」最受矚目，長輩盛裝登場，穿上珍藏的禮服、西裝、旗袍走上紅毯，神采奕奕的模樣讓家屬紛紛拍照紀錄，現場氣氛熱烈、溫馨。其他兩項競賽也展現據點長輩們的注意力、動作協調與團隊合作精神，透過遊戲化設計，讓復能訓練更輕鬆。

謝國樑最後強調，市府會持續結合專業人員、公部門與社區力量，讓每位長輩都能「行得動、記得住、活得好」，打造基隆成為更友善、更健康的高齡有愛城市。