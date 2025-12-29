基本工資元旦漲！北市歲末徵才釋293職缺、最高薪6萬元

【記者張綵茜／台北報導】勞動部拍板明（2026年）最低工資調升至月薪2萬9500元、時薪196元，台北市勞動局接軌新制，於今（29日）起在多處就服站辦理徵才活動，邀集10家企業釋出293個職缺，薪資最高上看6萬元。

勞動部今年9月召開最低工資審議會議，拍板自明（2026年）1月1日起，最低月薪調升至2萬9500元、時薪提高至196元，調幅為3.18%，也創下最低工資連續第10年調漲紀錄。

台北市勞動局指出，為了協助市民搶先接軌新制度，就業服務處於今（29日）至31日，在艋舺、景美、內湖、西門及北投就服站辦理歲末徵才活動，邀集10家優質企業釋出293個工作機會，職缺薪資最高上看6萬元。

勞動局表示，本次參與徵才的企業橫跨餐飲、零售、支援服務、長照服務等多元產業，包括安心食品服務（摩斯漢堡）、三商餐飲、家福（家樂福）、統一超商、棋勝汽車集團、微笑單車（YouBike）、宗展、安馨居家長照、大心居家長照、四正勤居家長照等10家知名企業。

勞動局進一步說明，其中摩斯漢堡儲備幹部3萬6000元起、正職人員3萬3000元；三商餐飲儲備幹部3萬5000元起、門市服務人員3萬2000元起；YouBike微笑單車調度與維護專員3萬7100元起、夜班／大夜班4萬3100元起；棋勝汽車集團行政總機3萬2000元起、社群行銷專員3萬4000元起、維修技師3萬8000元起；四正勤居家長照照顧服務員3萬3000元起；宗展居家照顧督導員3萬5000-6萬元，起薪多在餐飲服務業薪資平均數3萬6000萬以上。

根據勞動部提供的徵才活動地點及時間，12月29日下午2時至4時，將在景美就服站辦理徵才活動，參與廠商包括摩斯漢堡；12月30日下午2時至4時，內湖就服站由家樂福參與，西門就服站則邀請YouBike設攤徵才，北投就服站則有安馨居家長照參與；至於12月31日下午2時至4時，艋舺就服站將由大心居家長照、四正勤居家長照及三商餐飲共同參與，景美就服站則有統一超商加入，西門就服站則邀請宗展與棋勝汽車集團到場徵才。

