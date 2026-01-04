基本工資再上調！賴清德允今年要破3萬元

▲賴清德出席青商會總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，當場允諾今年持續上調基本工資破3萬元。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（4）日特別赴新竹，出席國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮活動，致詞時特別提及，過去10年間公務人員歷經4次調薪，累計漲幅達14%。而在勞工權益方面，基本工資已連續10年調漲，今年已達2萬9500元，並當場允諾，「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。

政府連續10年調基本工資，從2025年2萬8590元調漲為2026年2萬9500元，對此總統賴清德於致詞時表示，政府除與創業者與企業站在一起，要成為企業最堅強的後盾，透過行政院每年撥款逾百億元的專款，協助中小微型企業進行數位轉型與淨零轉型。

而在勞工權益方面，賴清德說，過去10年間公務人員歷經4次調薪，累計漲幅達14%。而在勞工權益方面，基本工資已連續10年調漲，今年已達2萬9500元，並當場允諾，「今年還會再調薪！讓基本工資能跨過3萬元」。

