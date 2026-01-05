基本工資將再調！賴清德承諾：今年可望跨過3萬元

總統賴清德。（圖／總統府提供）





總統賴清德4日出席國際青年商會中華民國總會就職典禮時表示，台美關稅協商已邁入最後階段，部分項目關稅率已獲調降。

賴清德同時預告，政府預計於今年再度調升基本工資，月薪有望正式突破3萬元大關。此外，行政院已編列930億元專案預算，將從人才、金融及市場等面向，協助中小微型企業因應經貿衝擊。

經濟指標表現穩健 國民所得有機會達4萬美元

賴清德在致詞中指出，台灣整體經濟發展穩定，今年國民平均所得有望達到4萬美元。在貨幣環境方面，台美匯率目前維持穩定，國內利率政策則維持在約2%的水準。

廣告 廣告

賴清德強調，政府將持續支持產業，行政院推出的930億元方案中，單一企業最高可申貸6000萬元，並提供相關低利補貼，協助企業穩定就業並拓展海外市場。

推動AI新十大建設 目標2040年培育50萬人才

針對新科技發展，賴清德提到行政院正推動「AI新十大建設」，發展重點包含矽光子、機器人及量子運算等關鍵技術。政府目標在2040年前培育50萬名人工智慧人才，並協助百萬家中小企業完成數位轉型升級。

基本工資連10年調升 月薪將跨越3萬元門檻

在勞工與人事政策上，賴清德說明過去10年基本工資已連續調升，從20008元提高至現行的29500元，預期今年再度調整後將跨過3萬元門檻。同時，公務人員在過去10年內也已完成4次調薪。

更多東森新聞報導

張惠妹公司3500萬舞台成箭靶 他喊：不要得罪音樂圈

陸媒公布沈伯洋住家衛星照！警政署：嚴辦在地協力者

美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 外交部：續與友盟合作

