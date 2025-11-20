基本工資明年連10漲 6成民眾卻嘆未來半年難加薪

【記者許麗珍／台北報導】明年1月1日起，每月基本工資將調升至新台幣29,500元，每小時最低工資調整至196元。國泰金控公布2025年11月國民經濟信心調查，結果顯示有6成民眾認為未來半年薪資所得水準不變，僅27%預期未來半年薪資所得會增加。

國泰金控公布2025年11月國民經濟信心調查，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13,016份有效填答問卷。

勞動部最低工資審議委員會於９月26日召開會議，經勞、資、學、政四方委員討論，決定自115年1月1日起，每月基本工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資的調幅，由190元調整至196元。此為最低工資連十漲，每月最低工資由105年的20,008元調漲至115年的29,500元，漲幅為47.4%；每小時最低工資也由120元調漲至196元，漲幅為63.3%。

11月國民經濟信心調查，詢問民眾對於最低工資調整後，2026年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法。

關於民眾對未來半年薪資所得的看法，11月的調查結果顯示：達60%民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%民眾則覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

針對最低工資調整後，民眾對於2026年調薪的預期，11月的調查結果顯示，49%民眾預期2026年任職單位薪資水準將維持不變，29%的民眾預期調薪幅度將在0%至3%，達22%的民眾則認為在最低工資調整後，任職單位調薪幅度會大於3%。

