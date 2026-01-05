基本工資漲至196元 手搖飲老闆嘆「營業14小時不夠付」：多賤才自己開店

有飲料店老闆感嘆，一天做14小時營業額還不夠付夫妻兩人的基本工資。手搖飲示意圖，非當事店家。取自unsplash



今年（2026）1月1日起最低工資調漲，時薪從190元增加到196元，月薪由2萬8590元調升至2萬9500元；總統賴清德昨更說，今年會讓基本工資跨過3萬元。對此，一名飲料店老闆在社群平台發文感嘆，「常常一天營業額沒到這個金額」，引發熱議。

這家飲料店老闆1日在threads發文，提到店面由夫妻經營，每天營業14小時，以最新基本工資計算，14×196×2=5488，光是兩人一天工資就要5488元，「我們常常一天沒到這個金額耶」，還要繳勞健保、沒年終也沒特休，大嘆「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆」，最後附上兩個苦笑的表情符號。

許多網友看了十分驚訝，「太離譜了吧，一天營業14小時營業額不到5488？要不要先休息一下檢討問題出在哪？」、「1小時賣不到400元，1小時花400元請2個人上班幹嘛」、「如果做了三年還是像你說的這種情形，良心建議收起來是你最好的選擇」。還提醒，超過8小時後要算加班費，這個金額已少算了。

文章也釣出不少業者吐苦水，「我開在日本我有時狀況比你更差，我給員工時薪1300/日幣。我們10點上班，凌晨2點下班，有時候一天還不到2萬日幣」、「創業很賭陽壽」、「真的很多人誤會，以為老闆賺很大….」、「我家樓下40年麵店要收了，人事水電食材成本漲，當老闆找苦吃」、「開店那種整個月沒有休假的艱辛，真的外人很難體會」。

其他網友提出專業分析，「辛苦了，可能是品項、地點、價格和行銷的問題」、「對面兩個飲料店...更何況你還離車站這麼遠……價格方面看起來也沒有優勢」、「建議可以調整模式，一個人留攤（或縮短營業時段），另一個人去找：穩定底薪工作或有成長性的技能型工作（業務、外送、技術類）」。

