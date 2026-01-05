基本工資當政績難掩千萬勞工薪酸 後座力不容小覷

賴清德總統欣喜宣布，今年基本工資將正式跨越三萬元大關。自蔡英文前總統至賴總統任內，這場連續10年調漲的薪資大戲，一直被政府視為可夸夸其談的勞工政績。其實看在千萬勞工眼裡，恐怕只能苦笑；台灣最低基本工資10年調幅高達47.4%到63.3%，哪個企業能及？便當、麵店年年跟著漲，公司新血難覓。政府對勞工的照顧，豈能僅靠一紙命令調整最低工資便算完功？是政府薪資經濟學走鐘還是故意呼攏？ 政府總愛拿出數據，強調通膨率控制在2%左右。但請賴總統到雙北街頭走一圈，從一份突破百元的排骨飯到漲幅驚人的早餐，民眾的體感通膨早已超越冷冰冰的官方數字。即便不談經濟學，基本常識告訴我們，基本工資一漲，首當其衝的就是外食、民生小吃等勞力密集產業；為了反映人事成本，店家必漲物價。 這種環環相扣的代價，政府看見了嗎？調薪的紅利多半流向了外籍移工與邊際勞工，但對不領基本工資、月領三到五萬元的中產階級而言，不僅可能一毛錢沒加到，還要承受萬物皆漲的實質購買力縮水。當政府喜孜孜慶功時，正是廣大中產家庭生活受擠壓、幸福感被通膨吞噬的開始。 更令人憂心的是「薪資結構的扭曲」。目前台灣基本時薪與月薪調幅長期脫鉤，若按現行標準計算，領時薪的工讀生若做滿同等工時，實領薪資竟高出月薪正職近 17%。這種「正職不如兼差」的狀況，導致年輕人寧願選擇彈性的打工生活，也不願進入規律作業的正式職場。薪資倒掛的荒謬：誰想進入正式職場？ 這引發了幾個連鎖災難：第一，產業「缺工海嘯」恐怕愈演愈烈，餐飲與服務業補不滿人，業者乾脆就以時薪工代替；第二，對有經驗的員工產生強烈的相對剝奪感。當一個工作三年的前輩，領的薪水跟剛進門、毫無經驗的新人只差不到兩千元時，誰還有動力追求職涯生活？這種薪資平庸化的社會，讓年輕人看不見未來，而這種時薪生活充滿誘因，但長此以往，誰想生、又誰敢生小孩？ 再看台日韓三國的經濟數據。台灣的人均 GDP 雖然已超越日韓，但薪資中位數卻遠遠不及。韓國基本工資早已折合台幣四萬六千元，日本則穩定在五萬以上。較能呈現勞工真實收入的薪資中位數，日韓都在七萬元以上，台灣連五萬都不到。政府每年狂調影響僅兩百萬人的最低工資當「政績」，對多達八百多萬人、薪水停滯的中堅勞工卻無計可施。調整最低基本工資不過是經濟學門外漢的表面功夫。 基本工資不是萬靈丹，它保障了生存的底線，但要提升全民薪資該做的事還很多。賴總統若真心要跟勞工站在一起，請別再用嘉惠少數人、卻讓千萬人承受通膨痛苦的數字當政績。請拿出誠意解決產業結構與薪資透明化等問題，別讓三萬元成為台灣勞工最諷刺的護身符。

