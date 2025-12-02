基本工資調漲衝擊 金門「八百壯士」搶工熱潮不再

金門縣政府「115年短期臨時工」今日在縣立體育館辦理抽籤作業，抽出270位正取人員名單。(于家麒攝)

金門縣政府「115年短期臨時工」今(2)日在縣立體育館辦理抽籤作業，抽出270位正取人員名單。據了解，今年總共僅有489人報名，且多數未到場親自抽籤，相較於往年動輒6、700人「一窩蜂」拚搶錄取盛況已明顯退燒；縣府人員對此表示，與基本工資逐年調漲有關。

為緩解金門地區長期失業勞工及身心障礙者等就業弱勢族群之經濟壓力，縣政府長年持續推動公法救助性質之短期臨時工計畫；由於剛施行時的日薪為800元，上工人員被坊間稱為「八百壯士」，經多次調薪，目前每天工資為1000元。此次抽籤取得正取資格人員，將從明年1月2日起正式開始報到上工，錄取名單將於12月5日公布於金門日報及縣府網站。

廣告 廣告

今日抽籤現場人潮明顯減少，未到場者均由縣府人員代抽，與往年動輒6、700人爭搶270個職缺之盛況，大相逕庭。(于家麒攝)

縣府指出，由於「短期臨時工計畫」屬於公法救助性質，目的在協助鄉親解決短期就業問題，上工人員每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，每日津貼為新台幣1000元，進用期間之臨時工與用人機關屬公法救助關係，非屬一般勞雇關係，不適用勞動基準法與就業保險法。

今日抽籤現場人潮明顯減少，未到場者均由縣府人員代抽並由政風或人事人員在場共同見證。此次臨時工報名一般身分者349人、特定身分者140人，合計僅489人，與往年動輒6、700人爭搶270個職缺之盛況，大相逕庭。

縣府人員表示，由於基本工資逐年調漲、月薪已來到29500元，短期臨時工就算每月做滿22天也才22000元，落差實在太大，因而很多有正常工作能力的求職者選擇回到一般職場，如此也正好讓縣府推動公法救助性質之短期臨時工計畫回復立意，把機會讓出來，協助弱勢求職者就業，民間企業也能順利找到需要的人才。

此外，為提供更多工作機會及職類選擇，金門縣銀髮人才服務據點配合短期臨時工抽籤活動，攜手金門就業中心於現場共同舉辦統一超商徵才活動，提供未中簽且有興趣投入服務業的求職者掌握先機，當場可直接爭取面試機會。對於抽籤未能錄取的民眾，縣府也可以依個人意願協助轉介至金門就業中心幫忙媒合適當職缺。

更多中時新聞網報導

台灣奪38獎 連霸亞洲技能競賽

聽女兒初生啼哭 陳澤耀幫妻擦眼淚

葛仲珊曾憂鬱2年沒味覺 擁《靈食》出輯