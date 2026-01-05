基本工資調漲！他歎「都反應在價格上」網掀兩極反應

今（2026）年1月1日起，台灣基本工資調升至月薪2萬9500元；最低時薪由120元提升到196元，對此有網友忍不住苦歎「薪資上漲，不就都會反應在價格上嗎？」引發網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示今年基本工資調漲，月薪升至2萬9500元，最低時薪也由120元提高到196元，讓原PO忍不住搖頭，認為政策一出，小店難以支撐，苦歎「看起來薪資上漲，不就都會反應在價格上嗎？」也好奇其他網友的看法。

貼文一出，很快便掀起兩極反應，一派網友直呼「大家都說老闆狠賺但是卻很少人願意當老闆。大公司大老闆人事成本在那邊根本不會漲尤其做久的頂樑柱，基本薪資這個這的確是卡死小老闆...」、「一個人的早餐店，靠自己比較實在，自知請員工會讓自己壓力大，畢竟不是天天都在過年，只能說現在的時機，大家都辛苦了」、「現在當員工比當老闆好，中小企業老闆趕緊的，能逃就逃」、「小店可以改成一人店，或是夫妻店，我們在三年前就有感覺未來是這樣，所以三年前就改成夫妻店」、「已經不是翹著二郎腿當甩手掌櫃的年代了」。

另一派網友則搖頭「只能給這種薪資我建議自己做或是收起來就好，不要請人了」、「如果需要靠低薪人力才能創業做生意，真的建議不如找份工作還比較安穩」、「這本來就是創業必須要扛的風險之一啊...真的不要以為老闆那麼好當好嗎」、「請不起就自己做而已，不然就是你不適合自己開業」、「其實看看歐美和日本，就知人工本來就貴。台灣的人工成本的漲幅才剛起步呢」。

撰稿：吳怡萱



