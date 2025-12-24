基本工資調漲、65歲才能請領全額勞保年金 2026勞工新制一次看

政府推動多項勞動與稅務新制，將於2026年上路，包含基本工資調漲、勞保投保薪資級距調整、綜合所得稅減稅、育嬰假彈性、病假權益強化等措施，本文帶您一次看有哪些新制上路。

基本工資連續10年調漲 逾200萬名勞工受惠

最低工資自2016年起，已連續10年調漲，2026年起最低月薪將由28590元調高至29500元，時薪則由190元提高至196元，累計月薪調幅達47.4％、時薪達63.3％。本次調升預估約247萬名勞工受惠，其中本國勞工約208萬人，受惠人數眾多。

基本工資連續10年調漲。（圖／勞動部）

投保薪資分級表修正 最低29500元起跳

2026年起勞保投保薪資級距，從12個調整為11個，第1級修改為2萬9500元，到第11級4萬5800元，即使實際薪資高於4萬5800元，投保薪資仍以此為上限；薪資低於2萬9500元時，也應以2萬9500元投保。若薪資金額介於2個級距間，應選擇較高級距申報。

2026年起勞保投保薪資級距調整為11級。（圖／勞動部）

配合基本工資調整，勞退月提繳分級表第25級修正為29500元，第26級下限也配合修正，表示以29500元為基準的勞工，雇主的勞退金月提繳金額會相應提高，勞工退休金累積也會隨之增加。

這項作法對勞工利多，因為勞退金是一種強制儲蓄的制度，且勞保局規定，雇主必須負擔部分勞退金、不得少於勞工每月工資的6％，如果勞工自己再提領，未來的退休金會跟著增加。

勞保年金法定請領年齡延至65歲

勞保老年年金請領年齡自2026年起，調整為65歲，1962年（含）以後出生的勞工，須滿65歲才能請領全額年金。勞動部表示，為了因應高齡化社會與勞動力逐漸短缺的趨勢，明年起勞保與國民年金保險的法定請領年齡，都將統一為65歲。若未滿65歲的勞工想提前領取，最多可提早5年，從60歲時開始領取，不過每提前1年將減少4％，最多扣減20％。若延後請領，每延一年將增加4％，最多可延後五年、增加20％。

勞保年金請領資格

依照勞動部的規定，勞保年金請領資格主要看「年齡」與「保險年資」符不符合規定。年資滿15年且年滿60歲者可自請退休。若勞工保險年資未滿15年，年滿60歲離職退保後，只能請領「老年一次金給付」；年資滿15年者，則可選擇請領「老年年金給付」或「一次請領老年給付」。

國民年金保費調漲 給付同步提高

為因應物價上漲，國民年金投保金額將自2026年起，由每月19761元調高至21103元，調漲1342元。民眾每月自付保費最多增加84元，約影響270萬人。隨投保金額調整，各項給付同步提高，包括生育與喪葬給付金額皆上調。

育嬰假更彈性 可按日請假、領8成薪

行政院通過「育嬰留停照顧彈性化方案」，除了原有的權益，即每名子女最長可留職停薪2年、津貼以投保薪資8成計算，還新增更彈性的請假方式與津貼加碼方案，以利家長照顧子女。

自2026年1月1日起，家長可以按「日」申請育嬰假，每年最多30天，期間仍可領取8成薪資補貼。原則上需提前5日向雇主提出申請，若遇突發狀況例如子女生病、停課等突發事由，可於1日前或當日委託他人代辦。

同時，家庭照顧假也放寬以「小時」計算，勞工每年有56小時家庭照顧假，雇主不得拒絕或扣全勤獎金。

若父母雙方皆申請育嬰假，並領滿6個月津貼，則每人可額外再獲得1個月的津貼補助。符合條件的家庭，每名子女最高可領取的津貼總額，將由12個月延長至14個月。

病假權益強化 雇主不得不利對待

勞動部修正《勞工請假規則》，新制明定勞工一年內普通傷病假未超過10日者，雇主不得給予不利處分，且考核須以工作能力與績效綜合評量。若勞工主張遭受不當對待，舉證責任改由雇主承擔。若勞工請病假扣全勤獎金，須按比例計算，不得全數扣除，保障勞工病假權。

舉例來說，勞雇雙方原本約定每月全勤獎金為3000元，勞工當月請1日病假，其餘工作日皆正常出勤，則雇主最多僅可扣除100元獎金，即以3000元除以30天計算。

綜所稅多項減稅 免稅門檻再上升

行政院拍板2026年度綜所稅減稅方案，減輕民眾負擔基本生活費，提高至21.3萬元，估計惠及202萬戶。長照特別扣除額由每人每年12萬元，提高至18萬元。免稅額隨物價指數調整增加4000元，調整為10.1萬元，70歲以上提高至15.15萬元，整體減輕民眾負擔。標準扣除額同步上調，單身者增加5000元至13.6萬元，有配偶者則提高1萬元為27.2萬元；薪資及身心障礙特別扣除額，調高至22.7萬元。

免稅額隨物價指數調整增加4000元，調整為10.1萬元。（圖／財政部）

115年稅率級距此次同步調整，年所得逾59萬元的納稅人負擔將減輕。財政部指出，年所得逾59萬元者可減稅2萬元、超過133萬元者減稅5萬元、超過266萬元者減稅11萬元、超過498萬元者減稅21萬元。

此次調整也再度提高免稅門檻，根據估算，單身租屋自住者，年所得64.4萬元以下免稅，較今年提高1.8萬元；雙薪租屋家庭年所得110.8萬元以下免稅，提高3.6萬元；租屋自住且有兩名6歲以下子女的四口之家，年所得168.5萬元以下免稅，提高4.4萬元。若是三代同堂租屋家庭，有1名70歲以上適用身障及長照扣除額的長者，以及有兩名6歲以下子女，最高可享224.35萬元的免稅額度。