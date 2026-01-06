基本工資調3%到29500元 民眾苦笑：手搖飲、速食套餐也漲

面對薪資微幅調整，不少民眾卻感到無奈，直言民生消費的漲幅遠高於調薪幅度，生活壓力不減反增。（圖／東森新聞）





隨著政府拍板定案，基本工資月薪將由現行的28,590元調升至29,500元，調幅約3.18%；時薪亦同步從190元提高至196元。總統賴清德近期更喊出目標，盼未來最低薪資能突破3萬元大關。然而，面對薪資微幅調整，不少民眾卻感到無奈，直言民生消費的漲幅遠高於調薪幅度，生活壓力不減反增。



儘管政府釋出調薪利多，但消費者對於薪資成長似乎無感，反倒是對物價飛漲感受深刻。有民眾指出，近幾個月來光是印象中的物價波動就相當驚人，例如常見的手搖飲奶茶，價格已從50元漲至55元，漲幅達一成；知名速食業者的XL套餐更是從190元一口氣調整為235元，漲幅高達二成四。相比之下，基本工資3.18%的調幅顯得杯水車薪。

廣告 廣告



此外，這波調漲也引發非領取基本工資族群的焦慮。許多上班族表示，雖然自己並非領取最低薪資，薪水並未隨政策調整，但卻必須共同承擔物價上漲的後果，形同變相減薪。亦有民眾擔憂，若物價飆漲速度持續快過薪資成長，加上人事成本不斷墊高，未來恐怕會導致中小企業主難以支撐營運壓力，最終影響整體經濟環境。

更多東森新聞報導

獨家／雞排漲價潮！派克部分商品、協力香雞排「漲5元」

飲料店老闆試算「最低時薪196」 嘆：營業額都不夠

最低工資115年元旦調漲 月薪2萬9500元、時薪196元

