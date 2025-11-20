基本工資連10漲 6成民眾估自己薪資不會變

▲雖然基本工資連10漲，明年每月調升至29500元，每小時最低工資調升至196元，不過，國泰金調查發現，有6成民眾認為未來半年薪資不會變，甚至有13%的人覺得還可能減薪。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國泰金控今（20）日公布今（2025）年11月國民經濟信心調查結果，雖然基本工資連10漲，明年每月將調升至29500元，每小時最低工資調升至196元，不過，有6成民眾認為未來半年薪資不會變，甚至有13%的人覺得還可能減薪。

國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。國泰金11月調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。至於民眾買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

此外，主計總處8月預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。國泰金調查結果發現，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有7成民眾認為2025年經濟成長率會高於3%。

不過，民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

國泰金今日公布國民經濟信心調查結果，時事題詢問民眾對未來半年薪資所得的看法，結果顯示有60%民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%民眾則覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。

隨著明年基本工資調整後，民眾會於2026年調薪的預期，有49%民眾預期2026年任職單位薪資水準將維持不變，29%的民眾預期調薪幅度將在0%至3%，達22%的民眾則認為在基本工資調整後任職單位調薪幅度會大於3%。

這項調查在2025年11月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13016份有效填答問卷。

