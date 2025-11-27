基本生活費調高至21.3萬 明年報稅202萬戶減稅

財政部公告2025年度基本生活費調高至21.3萬元，明年報稅適用。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公告2025年度每人基本生活所需費用21.3萬元、較2024年度增加3千元，預估適用戶數約202萬戶、增加5萬戶，減稅利益129億元、增加12億元，明年5月申報今年綜所稅即可適用。

根據「納稅者權利保護法」規定，納稅人為維持自己及受扶養親屬基本生活所需的費用不得課稅，而基本生活費依主計總處公布最近1年每人可支配所得中位數60%計算，主計總處公布2024年每人可支配所得中位數35萬5617元，因此2025年度每人基本生活費為21.3萬元，較2024年度調高3千元。

財政部說明，若申報戶基本生活所需費用總額(即21.3萬元乘以申報戶成員人數)，超過依所得稅法規定可減除的免稅額及扣除額(包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額)合計數，該差額部分可自當年度綜合所得總額中減除。

以4口之家為例，若適用基本生活費差額，明年申報綜所稅每人可以多減除3千元，4口之家就可以多減除1.2萬元，若所得及扣除額等不變，按適用綜所稅稅率5%至40%計算，將可少繳600元至4800元。

