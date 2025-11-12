基本的禮貌呢？首爾景福宮驚爆疑中國客當眾便溺 南韓人全怒了

首爾景福宮有觀光客在石牆邊的草叢中便溺，該畫面在社群媒體瘋傳。（翻攝自X）

誇張！南韓首爾知名古蹟景福宮，竟有疑似中國觀光客在景福宮石牆邊的草叢中隨意便溺，光天化日之下做出如此離譜行徑引爆南韓人怒火，最後該男子被處以罰鍰，而同行做出類似動作的女子則未有任何處罰。

綜合《韓聯社》《News1》引述JTBC節目《事件班長》報導，首爾鐘路區景福宮神武門附近的石牆邊，10日下午竟發生中年男子蹲在草叢中排泄，被目擊時男子手中還拿著衛生紙，而他旁邊1明白褲女性也以相同的姿勢蹲著，不久後女子就起身，但她的褲子後面留有不明汙漬，隨後男子也從草叢中尷尬地踉蹌走出，過程全被目擊者拍下。

廣告 廣告

爆料者表示，「當時現場有數十名中國團客到景福宮參觀，這對男女疑似也是團員」，執勤警察巡邏時發現異狀，立即上前制止。由於他們如廁的地點為建於1935年、被登錄為南韓古蹟第117號的珍貴文化遺產，不僅在著名觀光地區當眾為之，惹怒不少南韓人。該名男子最後於10日15時30分被依法處以5萬韓元（約新台幣1,059元）罰鍰。

律師朴志勳指出：「景福宮旁邊都有廁所，看到那樣的石牆就知道是遺址，為什麼偏要在那裡大小便？如果換作我們到中國的文化遺產那樣做，他們會坐視不管嗎？」律師梁智烈也譴責說：「對他國最基本的尊重都沒有。作為觀光客，導遊應該有做說明，就算不清楚細節，最起碼的禮貌也應該有吧。」

更多鏡週刊報導

韓25歲馬拉松選手跑一半遭撞飛 8旬司機：在看紅綠燈沒注意到人

濟州海岸又發現毒品偽裝中國茶 韓警：類似案達29公斤可供97萬人吸食

才喪偶2年！6旬婦接休假軍人兒路上遭撞死 韓法院重判24歲酒駕慣犯