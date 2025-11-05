基檢化狼為良榮獲最優特別獎

法務部常務次長黃謀信到現場頒獎給基隆地檢署觀護團隊。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

第十三屆「菁網獎」頒獎典禮，基隆地檢署觀護團隊以「化狼為良」個案榮獲最優「特別獎」，法務部常務次長黃謀信到現場頒獎，基隆地檢署則由劉韋宏主任檢察官，率領林順昌主任觀護人、林盈吟觀護人、張欣耘社工師，偕同先前在基隆地檢署服務時曾參與此個案之黃嘉妮、李韋誠主任檢察官，現分別任職於台北地檢署、桃園地檢署，到場接受表揚。

劉韋宏說，因犯下數起強盜、性侵案件而被判處無期徒刑的阿良(化名)，從七歲開始抽菸、十五歲經營賭場，偶爾透過自殘解放心理壓力，直至面臨司法才停止放蕩的人生。獄方在阿良入獄服刑的前五年，考量其心理與生理風險，而對其加掛腳鐐，徹底擊垮阿良自尊與信心；後續十五年阿良逐漸形成慣性否定的心理狀態。

因此，阿良於假釋後來到地檢署之初，對於各式溝通，不是沉默以對，就是回以負面的情緒語言，試圖透過封閉與排斥來隱藏自己內心的焦慮，甚且還曾對社工師表示想在本署外面「自焚」。

由地檢署同仁與外部專家學者組成的觀護團隊，對如何在阿良此個案的社會復歸與社會防衛之間取得平衡煞費苦心。

地檢署觀護團隊採取「以人為本」的五角策略，結合轄內警政、社政、衛政，以及眾多公益團體，一方面對阿良採取剛性司法的例行性測謊、電子監控、限制住居、警局報到等監控手段，另一方面也同時注入柔性司法之年節關懷、參與社區服務、心理諮商、園藝治療等各式關懷活動，藉由耐心及關心，逐步突破阿良表層的言語障礙，進而解除其心中之焦慮，方讓阿良塵封迷失已久的心靈重燃希望，進而勇敢融入社會，重建生活秩序。