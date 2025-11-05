基檢化狼為良榮獲最優特別獎
記者張上耕∕基隆報導
第十三屆「菁網獎」頒獎典禮，基隆地檢署觀護團隊以「化狼為良」個案榮獲最優「特別獎」，法務部常務次長黃謀信到現場頒獎，基隆地檢署則由劉韋宏主任檢察官，率領林順昌主任觀護人、林盈吟觀護人、張欣耘社工師，偕同先前在基隆地檢署服務時曾參與此個案之黃嘉妮、李韋誠主任檢察官，現分別任職於台北地檢署、桃園地檢署，到場接受表揚。
劉韋宏說，因犯下數起強盜、性侵案件而被判處無期徒刑的阿良(化名)，從七歲開始抽菸、十五歲經營賭場，偶爾透過自殘解放心理壓力，直至面臨司法才停止放蕩的人生。獄方在阿良入獄服刑的前五年，考量其心理與生理風險，而對其加掛腳鐐，徹底擊垮阿良自尊與信心；後續十五年阿良逐漸形成慣性否定的心理狀態。
因此，阿良於假釋後來到地檢署之初，對於各式溝通，不是沉默以對，就是回以負面的情緒語言，試圖透過封閉與排斥來隱藏自己內心的焦慮，甚且還曾對社工師表示想在本署外面「自焚」。
由地檢署同仁與外部專家學者組成的觀護團隊，對如何在阿良此個案的社會復歸與社會防衛之間取得平衡煞費苦心。
地檢署觀護團隊採取「以人為本」的五角策略，結合轄內警政、社政、衛政，以及眾多公益團體，一方面對阿良採取剛性司法的例行性測謊、電子監控、限制住居、警局報到等監控手段，另一方面也同時注入柔性司法之年節關懷、參與社區服務、心理諮商、園藝治療等各式關懷活動，藉由耐心及關心，逐步突破阿良表層的言語障礙，進而解除其心中之焦慮，方讓阿良塵封迷失已久的心靈重燃希望，進而勇敢融入社會，重建生活秩序。
其他人也在看
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 22 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
9億CEO與網美交纏命案！疑「馬拉松」連嗨48小時 22歲女藥頭起底：竟是富家千金
（社會中心／綜合報導）台北市信義區豪宅雙屍命案出現重大進展。檢警日前解析現場兩支手機，發現身亡的陳姓創投公司C […]引新聞 ・ 3 小時前
路上驚見「機車便當」！女反坐雙腳卡緊緊 網傻眼：當安全氣囊？
一名網友在Threads上發文，表示駕車行經某路段時，驚嘆「聽過火車便當，第一次看到機車便當」，只見一台機車行駛時，前方坐著一位女子，卻將身體面對騎士，並用雙腳夾著男騎士，機車行駛間，女子的雙腳還不斷晃動，看得後方駕駛直冒冷汗，網友也將影片PO出，其他網友紛紛表示「是把女生當安全氣囊嗎？」、「沒看過機車外送嗎」、「戀愛期....是無視他人的存在的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豬農父子收押關鍵曝光！老農扯廚餘紀錄「年紀大不會上傳」 謊言被揭穿
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，經台中地檢署偵辦，昨（3）日大檢警兵分多路前往搜索，同時拘提陳姓豬農父子到案說明，由於豬農父子有滅證、串供之虞，檢方今日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。據悉，檢方訊問豬農父子時，發現豬農父子頻頻說謊、說法一變再變，對於廚餘蒸煮紀錄，甚至以上傳舊照片、假資料矇騙，成為非洲豬瘟的破口。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 小時前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
謝侑芯之死重大轉折！吉隆坡警方證實「以謀殺罪調查」
謝侑芯案今（4）日迎來突破性進展！馬來西亞吉隆坡總警長拿督法迪爾宣布，警方將援引謀殺罪調查此案！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 2 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 14 小時前
謝侑芯之死變謀殺案！ 經紀人「至少提告黃明志3大罪」驚曝委託人遭跟蹤
被封為「護理女神」的網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，事發當時還和歌手黃明志在同一間高級酒店房內，還傳出涉嫌吸毒，讓案情愈加撲朔迷離。據當地警方表示，此案已朝謀殺案進行偵辦，謝侑芯的好友兼經紀人Chris也表示，將委託律師，至少要告黃明志吸毒、提供毒品、謀殺等罪。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 19 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃，發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但民眾只敢圍觀不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後，並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
黃明志「現身」？PO照喊：我不會逃
娛樂中心／綜合報導捲入謝侑芯命案並遭馬來西亞警方通緝的歌手黃明志（Namewee），在外界猜測其行蹤之際，於今（5）日凌晨在 Instagram 發文與限時動態現身，證實本人已從新山抵達吉隆坡，並前往警局報到。民視 ・ 14 小時前
打給爸爸秒消失！黃明志被通緝「行蹤成謎」大馬警方證實：他已潛逃
娛樂中心／綜合報導網紅謝侑芯（31歲）上月在馬來西亞猝逝，事件震驚台灣與大馬社群。隨著檢警調查深入，創作歌手黃明志被揭露涉入案情，且在現場遭驗出多種毒品，引發高度關注。今（4日）馬國吉隆坡總警長拿督法迪爾對外證實，案情出現重大突破，警方正式將案件從意外猝死轉列「謀殺」方向偵辦，並表示將拘提黃明志釐清細節。不過黃明志遲未現身，稍晚大馬警方宣布已對他發布通緝令。民視 ・ 1 天前
黃明志遭通緝「已到吉隆坡警局報到」 IG發文強調：我不會逃！
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，其中歌手黃明志跟她同處一室，一直到謝侑芯送醫，黃明志被警察帶回尿檢，體內驗出四種毒品成分，被依毒品相關法條起訴，交保後他失聯兩天，4日遭到馬來西亞警方發布通緝，被懷疑已經潛逃，5日凌晨他在IG發文，表示自己已經抵達吉隆坡的警局，強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
史上最大規模！ITF台北國際旅展週五登場 8大亮點搶先看
全台規模最大的「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場！今年共有來自日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等123個國家與城市參與，現場集結超過40家大型旅行社、130間飯店餐廳、航空公司與遊樂園共襄盛舉，攤位總數高達1600格。主辦單位今（4）日舉行展前記者會，ITF籌備委員會主任委員葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署署長陳玉秀與多國駐台使節齊聚，提三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
太子集團在台詐騙洗錢逾45億元 首腦陳志親信辜淑雯聲押禁見
柬埔寨「太子集團」涉嫌從事跨國洗錢、詐騙被美國制裁，太子集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏，北檢日前成立專案小組扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，4日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，檢方認為集團在台公司「天旭國際科技」人資主管辜......風傳媒 ・ 8 小時前
2025銅鑼杭菊生活節來了，浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節11/15～11/16將在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村盛大登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前