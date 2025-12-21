基檢實地訪視綠能產業 防止綠電弊案 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

基隆地檢署依照法務部及最高檢察署指示強化打擊妨害綠能產業發展犯罪，檢察長柯宜汾特別指派主任檢察官林思吟，日前實地訪視轄區內綠能產業業者，地熱發電萬里仙境會館公司，透過面對面談話，深入瞭解綠能產業發展過程中所遭遇困難，並建立即時通報機制，協助排除業者於設置綠能發電過程中所面臨的不法干擾，以貫徹政府打擊妨害綠能產業發展犯罪的決心。

訪視行程先由主任檢察官林思吟向綠能產業業者說明訪視目的，透過深入對話，瞭解業者於地熱探勘預備發電過程在法令上是否遭遇困難，及是否遭遇不法份子非法介入干擾。

綠能業者表示目前尚無遇到阻礙產業發展之情事發生，同時肯定基檢能以實際行動深入瞭解綠能產業發展進程，拜訪同時基檢並與綠能業者建立聯繫方式，供業者如遭逢不肖人士趁機索賄或有威脅、恐嚇、暴力等情事，抑或聽聞其他業者遭遇妨害綠能產業犯罪情事，可以立即與地檢署聯繫尋求協助。

若有發現涉及妨害綠能犯罪情形，基檢亦將立即指派檢察官即時蒐證、保全證據，積極偵辦，從嚴從速打擊不法，嚴防妨害綠能產業發展犯罪發生。

基檢表示，透過與綠能業者訪視交流，實際掌握產業現況與困難，強化業者對檢察機關及司法警察機關之信賴，展現執法部門積極查辦的決心，期使業者提升法遵意識與誠信經營理念，並建立「即時通報與檢舉機制」，有效打擊妨害綠能產業發展犯罪，貫徹政府支持綠能產業發展之政策。

照片來源：基隆地檢署

