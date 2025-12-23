基檢成立防恐攻應變小組

北車、北捷及商圈日前發生隨機攻擊事件，基隆地檢署接獲高檢署指示，隨即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並與新北警、調、憲兵單位組成聯絡網絡，防範模仿效應發生。

地檢署指出，「防範恐怖攻擊應變小組」成立後，隨即與該署轄區基隆、新北各司法警察機關，包括基隆市警察局、法務部調查局基隆市調查站、新北市調處新店站、內政部警政署基隆港務警察總隊、基隆憲兵隊等組成聯絡網絡，並於22日由執行秘書林思吟主任檢察官前往基隆市警察局刑事警察大隊與專責人員研商若發生恐攻案件的具體應變作為。

地檢署表示，期待透過跨機關的資訊整合、全面預警、即時通報及處置，針對任何可能涉及恐攻情事，迅速處置，避免模仿效應發生，以維護民眾的生命安全及轄區內基礎關鍵設施的健全。