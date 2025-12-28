基消實兵演練集合住宅火災

基隆市消防局強化火場人員安全管制，舉行高樓住宅火警實兵演練，以持續提升救災行動安全與效率。（圖：消防局提供）

▲基隆市消防局強化火場人員安全管制，舉行高樓住宅火警實兵演練，以持續提升救災行動安全與效率。（圖：消防局提供）

基隆市消防局為強化集合住宅高樓層火災搶救能力，第一救災救護大隊在信義區「住安城堡公寓大廈」，辦理集合住宅火災實兵演練。實地演練強化消防人員對於高樓層火災應變與救災安全管理能力。住安城堡公寓大廈為10層鋼筋混凝土建築，約有80戶住戶，為具代表性之集合住宅型態。

這項演練動員信義、中正、信二、安樂及七堵等5個分隊，由第一大隊副大隊長王博昇擔任現場指揮官，現場警察局、台電公司均到場協助，檢視跨單位協調作業及高樓層救災效能。演練情境設定集合住宅9樓發生火警並有人員受困，現場濃煙密布，救災情勢緊迫。演練重點包括梯間佈線、人命搜索、排煙作業及火場內部救援處置，大樓管理員及住戶演練過程中協助部分事項，強化初期火災應變及消防人員在面對集合住宅火災時的即時判斷與應變能力。

廣告 廣告

現場指揮官依模擬情境發展下達「滅火攻擊」及「人員清點」等任務，由各分隊彼此配合，完成火場搜索、引導疏散及火勢控制等作業，提升協同作戰默契。為落實消防人員職業安全衛生觀念，救災行動中特別強調「火場安全管制機制」，包括詳細記錄進出人員姓名或代號、進入時間、氣瓶氣量、執行任務及位置等資訊，並要求分區指揮官或各搶救小組帶隊官執行「個人責任回報」，確保人員動態全程掌握。

演練結束後，由消防局搶救科長蘇元鏞及副大隊長王博昇召集各單位進行即時檢討與回饋（Hotwash），包括加強同仁相互檢視個人裝備完整性及掌握最低剩餘氣量，以持續提升救災行動安全與效率。