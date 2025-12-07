基消3志工獲頒菁英獎

行政院長卓榮泰（中）出席內政部消防署一一四年全國消防志工菁英頒獎表揚活動，頒獎表揚榮獲「防救災團體志工菁英獎」的基隆市婦女防火宣導隊分隊長江錚樺（右二）後合影。（圖：基隆消防局提供）

▲行政院長卓榮泰（中）出席內政部消防署一一四年全國消防志工菁英頒獎表揚活動，頒獎表揚榮獲「防救災團體志工菁英獎」的基隆市婦女防火宣導隊分隊長江錚樺（右二）後合影。（圖：基隆消防局提供）

基隆市消防局五日由消防局長游家懿陪同三位長年投入防救災工作的民間志工，前往內政部消防署參加「一一四年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，接受行政院長卓榮泰頒獎肯定。基隆此次獲獎的三位志工「王銘祥」、「江錚樺」和「羅玉桂」，分別在救難、宣導與救護領域深耕多年，以行動展現基隆民間防災力量的堅實與重要。

第一位獲獎者「王銘祥」總教練榮獲「防救災團體志工菁英獎」，他投身救難工作逾三十年，長期帶領社團法人基隆市救難協會，將其打造為訓練有素、反應迅速的專業民間救難隊伍。並擁有急流救生、山域搜救、潛水救難與繩索救援等多項證照，更投入研發「AIS水域追蹤定位器」，大幅提升水域救援效率與人員安全。王總教練更是全年無休待命，面對颱風、深夜事故皆第一時間投入救援，是基隆救難體系的重要支柱。

第二位獲獎者「江錚樺」分隊長榮獲「宣導志工菁英獎」，她自民國九十二年加入基隆市婦女防火宣導隊，投入防火宣導工作已超過二十多年。江分隊長積極參與居家訪視、住警器推廣、重大活動宣導及防災教育館導覽，並長期協助弱勢家庭推廣防災教育，累計安裝住警器超過百組，多次在火災預警中成功發揮效用。推動宣導的熱情，使防火觀念深入社區與家庭。

第三位獲獎者「羅玉桂」幹事榮獲「救護志工菁英獎」，他自民國九十七年取得初級救護技術員資格後加入義消救護行列，十餘年間持續協助各分隊救護勤務。首次出勤即面對OHCA個案仍能冷靜施救，此後積極參與活動醫療站與CPR宣導，並與消防隊多次成功救回患者。期望大家「懂救護、敢救人！」的理念在社會中扎根，持續推動新進義消教育與急救知識普及。