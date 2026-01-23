基港迎接愛達女神號首航

基隆港務分公司表示，基隆港昨（廿三）日上午七時迎接愛達郵輪（AI-DACruises）旗下「愛達女神號」首航，搭載一千九百七十七名旅客來臺，成為今（一一五）年首艘首航來臺之國際郵輪。基隆港務分公司除安排拖船噴水儀式熱情迎賓，也由代表登輪與船方互贈紀念牌，展現誠摯友好與歡迎之意。

愛達郵輪為德國三大郵輪品牌之一，其岸上觀光行程以自行車旅遊作為重要特色，特別由船方準備自行車並帶領旅客騎乘探索城市風貌。基隆港務分公司統計，一一四年來臺外籍旅客達三十七點六萬人次，創下歷史新高，其中德國旅客已躍升為第四大客源國，市場潛力可觀。看準此一趨勢，該分公司特別結合臺灣鐵路公司、臺灣鐵道觀光協會與臺灣港埠協會，組成「郵鐵觀光大聯盟」，並攜手臺北市政府觀光傳播局，跨域開發融合郵輪、自行車與鐵道的低碳觀光新行程。

為貼近旅客喜好，基隆港務分公司邀請「愛達女神號」船上自行車遊程規劃團隊實地踩線。行程自基隆港出發，旅客攜車搭乘臺鐵至松山車站後，自環島一號線零公里起點啟程，沿基隆河濱自行車道前行，串聯林安泰古厝、圓山飯店、忠烈祠、經國七海文化園區、保安宮及孔廟等北臺灣經典景點，充分展現基隆港港鐵相鄰、鐵路可載自行車及河濱車道銜接便利的交通優勢。港口緊鄰火車站、臺鐵可直接搭載自行車、河濱自行車道銜接十分便利。這些亮點將成為德國郵輪品牌未來規劃岸上行程參考，期能增加靠泊基隆港航次，為國際旅客帶來更舒適、高效、獨具魅力觀光體驗。基隆港務分公司表示，未來將持續深化跨域合作，結合港口、鐵道與城市觀光資源，推動多元且低碳之郵輪旅遊發展，提升基隆港國際競爭力，並為旅客打造更高品質、更具特色之永續郵輪旅遊體驗。