基準日未定！嘉義市議會通過「普發6000」 議員批市府扭扭捏捏

嘉市議員黃敏修(左、站立者)發言批評，市府普發6千元作業格局扭捏、計畫內容細節未明，如同一張「空白支票」。(記者丁偉杰攝)

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市議會臨時會今天(22日)上午召開聯席會議，審議通過市府提出「加碼普發現金每人6千元計畫」共16億2100萬元，待送明天二、三讀會確認；近來網路瘋傳發放作業相關訊息，多位議員認為市民恐遭誤導，要求市府說清楚減少爭議，席間市府建設處長呂獎慧表示，待議會正式通過追加預算後，市府才會公告發放資格基準日等內容，引來議員黃敏修批評市府普發作業決策格局扭捏、計畫內容細節未明，送審議會內容如同一張「空白支票」。

議會聯席會議審議通過市府提出的「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」預算16億2100萬元，及「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」3000萬元、「振興經濟嘉市觀光產業補助自由行計畫」2500萬元、「振興經濟永續新生活推動計畫」354萬元及「清潔人員加班費」等共5案，合計16億8054萬元。

由於近來網路瘋傳發放作業相關訊息，多位議員認為若是錯假訊息，市民恐遭誤導，要求市府說清楚，減少發放作業相關爭議。

擔任聯席會議主席的議員李忠曆說，網路流傳指發放日期分3次，市民若沒領取，即喪失權益，此訊息為真？呂獎慧駁斥此為假訊息，他說，市民若符合領取資格，一旦逾期領取會改匯款方式，絕不會忽視其權益。

議員顏翎熹表示，市民領補助有設籍限制，例如新生兒津貼須設籍半年，她認為普發6千元基準日限制不應過於寬鬆；統計至11月底，有民眾為了領6千遷籍嘉市，質疑有可能領完錢後即遷出嘉市。呂獎慧回應說，發放基準日尚未確認，統計至11月底嘉市人口26萬1094人，近來逕遷入人數約600多人。

議員傅大偉、張秀華、王浩等人陸續發言，針對發放計畫內容要求市府做好相關配套措施，勿讓市民權益受損，也應顧及發放作業人員人力調配。由於發放作業涉及民政等單位業務，呂獎慧強調，待議會正式通過追加預算後，市府才會公告發放資格基準日等內容。

議員黃敏修直言，市府普發作業決策格局顯得扭捏、計畫內容細節未明，送審議會內容如同一張「空白支票」，恐引發基準日臨界點的民眾抗議。

嘉市議員傅大偉(左、站立者)發言要求市府普發6千元的作業要做好相關配套措施。(記者丁偉杰攝)

