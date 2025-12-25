基環局深化跨縣市交流 強化環境維護量能

基北北桃環保交流合作平台日前在新北市政府逗點實驗室舉辦，由新北市環保局主辦，四市環保局針對低碳淨零、噪音車防制及清潔隊員福利等議題交流，透過跨縣市合作，持續提升北臺灣生活品質。

基隆市環保局持續積極深化跨縣市環保交流合作，借鏡先進治理經驗與科技應用，全面強化環境清潔效能，同時，重視第一線清潔隊員福利，朝向潔淨、安全、永續的宜居城市目標邁進；在優化清潔隊員工作環境與作業設備方面，環保局推動多項福利與關懷措施，確保第一線人員在安全、健康的條件下執行勤務。同時，透過專業訓練與教育培力，提升清潔隊整體服務品質與應變能力，強化城市環境維護量能，持續朝乾淨家園的目標努力。

此外，基隆市亦積極導入智慧化與數位管理工具，提升環境稽查與清潔作業效率，搭配亂丟垃圾檢舉平台的運作，減少民眾的垃圾量，多管齊下降低民眾亂丟垃圾的可能，減少清潔隊員的工作量。