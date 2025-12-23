基督徒網紅數位宣教 社群媒體傳福音

在社群媒體時代，千禧世代與Z世代的基督徒網紅，正透過Podcast與影音平台，吸引年輕追隨者，希望在教會之外的管道，回應年輕世代對信仰、生活與文化議題的提問，重新建立與信仰的連結。

台上慷慨激昂，台下激動落淚，大型見面會現場，引燃觀眾的熱情。

基督徒網紅的粉絲：「我們每天都在社群媒體上看到很多人，很難分辨哪些人會帶來正面影響，哪些會帶來負面影響，我認為今晚的女孩(PODCAST主持人)，是基督徒女性的正面榜樣。」

社群媒體時代，越來越多千禧世代與Z世代的基督徒，透過影音平台，吸引大批年輕人訂閱追蹤。

基督徒網紅 艾許利：「人們看到我可能會說 她跟我很像，說話方式也類似 或者想法類似，如果她能接近上帝，或許我也能做到。」

有些年輕人或許對踏進教堂有所遲疑，或是對信仰抱持懷疑態度。

基督徒網紅 佩里：「如果上帝是仁慈的，為什麼會允許邪惡的事情發生呢，這是我們經常聽到的疑問之一，尤其是來自非信徒，和我們頻道聽眾的疑問，另一個疑問來自非裔社區，他們不明白 為什麼我們，要崇拜一個白人的上帝，有些人會誤將基督教，當作白人的宗教。」

網紅公開討論信仰與痛苦、懷疑、文化與身分議題，反而成為吸引人的關鍵。

基督徒網紅 哈利利：「我認為人們已經尋覓了很久，我認為人們在靈性上，情感上都感到飢渴，由於基督教內容和平台的湧現，這些人有史以來第一次，能夠接觸到耶穌，即使是透過網路平台。」

鼓勵年輕人重新建立信仰連結，這群基督徒內容創作者，正試圖以數位方式回應新世代的靈性需求。

