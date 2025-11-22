基督教芥菜種會送愛到光復 (圖)

土耳其已故伊斯蘭教思想家法圖拉．居廉（Fetullah Gülen）的弟子、日本國際文化教育基金會（JICEF）理事長阿伊泰克．西夫特奇（Aytek Ciftci）跨海抵台，在台灣大學外文系兼任助理教授初雅士（Dr. Osman Cubuk）陪同下，20日參訪世界宗教博物館，上靈鷲山拜會開山住持心道法師，請益宗教交流的經驗，象徵居廉精神的延續，也展現台灣宗教和平的開放性與匯聚力。居廉推動土耳其伊斯蘭教復興改革運動，強調以知識與善行深化信仰，避免對立，促進跨宗教理解，吸引世界各地追隨者投入教育、文化與宗教和平的工作，信徒尊稱他為「大老師」。2024年10月20日，於美國賓州逝世，享年83 歲。世界宗教博物館創辦人心道法師長年奔走國際，致力於跨宗教對話，與居廉結緣於1996年，應邀前往土耳其，到居廉創辦的女子學校演講，2016年在美國賓州會晤，兩人保持長期互動，成為摯友。今年10月居廉逝世周年追思會，派代表前往致意，顯現雙方深厚的情誼。旅居日本東京的西夫特奇首次來台，對世界宗教博物館印象深刻，驚呼「實在太神奇了！」他表示，第一次看到如此完整呈現多宗教文化價值的空間，在博物館深深感受和平不只

