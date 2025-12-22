基社區道路爭議！遭控淪財團打手 市府駁：非強行介入

基隆市 / 綜合報導

基隆七堵這個社區，出現道路糾紛。當地居民表示，附近的食品工廠，時常將大型貨櫃車逆向開進社區，造成交通風險；對此當事業者反擊，強調過去從來沒發生過安全問題。現在爭議又升溫，居民指控，基隆市政府原本把這個案子視為私人糾紛，但是接獲企業陳情後，態度大轉彎，隨即以公權力介入；對此,基隆市政府強調，雙方目前還在協調。

基隆華納社區抗議居民說：「安全是回家唯一的路。」抗議群眾手持標語，批評基隆市府濫用公權力，他們是七堵華納社區居民，因為道路爭議站上街頭，基隆華納社區抗議居民說：「這一條線，水溝蓋以內，這是我們華納附近社區(住戶的所有權)。」

居民認為，華納社區興建初期，曾經提供部分私有土地作為通道使用，但鄰近的食品工廠，常常用大型貨櫃車和聯結車，逆向開進去，進行裝卸作業，甚至占據通道，導致居民得逆向行駛，造成交通風險。

基隆華納社區抗議居民說：「他們進來，一定要倒車，她們沒有倒車，他們就會迴轉，迴轉的話，曾經有住戶就是因為這樣被撞。」食品公司副總經理陳碧蓮說：「拿出跟警察局報案的資料，從來沒有發生過這種安全的問題，而且二十幾年了，他們是後來才來的，一直以來都有大貨車跟貨櫃車在通行，你都知道了，你買了(這邊的房子)，然後現在說不准我們通行。」

雙方各執一詞，但風波愈演愈烈，市議員鄭文婷指出，原本10月8日辦理會勘時，基隆市府表示，這個案件屬於私權範疇，建議循管道溝通，或透過司法途徑解決，但是接獲企業陳情後，12月2日發函華納社區，限期十天內提出管理措施法源依據，12月8日又表示，如果有路障或車輛妨礙出入，請警察局處理，鄭文婷批評市府公權力，態度在短時間內大轉變，淪為財團打手。

基隆華納社區抗議居民說：「很無辜，為什麼公權力可以介入(我們的產權)，市政府權力滔天嗎。」面對爭議延燒，都市發展處長謝孝昆表示，經調閱建造執照，這15米私設道路有載明標註「供公眾通行使用」，因此華納社區設置路障需提出法源依據，也強調本案雙方仍在協調，也並非外界指稱強行界入私權爭議。

