基米與賽默飛捐檢測試劑 助防堵非洲豬瘟

〔記者陳永吉／台北報導〕為防堵非洲豬瘟入侵、協助政府擴大檢驗能量，興櫃基因定序領導大廠基龍米克斯(簡稱“基米”，股票代碼：4195)昨(30)日與台灣賽默飛世爾科技共同捐贈非洲豬瘟檢測試劑套組予非洲豬瘟中央前進應變所。本次捐贈的VetMAX檢測試劑，能檢測一萬頭豬隻。

行政院長卓榮泰於致詞時表示，首先感謝第一線防疫人員在過去十餘日的堅守崗位，從場區的查訪、樣本採集到環境清洗以及跨縣市的應變等，都展開全面且快速的整備工作，而因應非洲豬瘟疫情的挑戰，中央也正式成立專家疫調團，將集結全國各縣市的人力、物資與設備等，主動積極來全力支援及協助解決這場疫情。未來防疫的重點在加強檢疫，感謝基米的慷慨捐贈，目前各區域的檢查量能持續增加，也將投入更多人力完成檢疫工作，相信在各方齊心努力下，必能抗疫成功。

周孟賢表示，非洲豬瘟病毒(ASFV)是一種致死率幾達100%的惡性豬隻傳染病，由於傳播速度極快，加上欠缺有效疫苗及治療藥物，只要有一頭豬隻感染，就得全面撲殺並封鎖以防止病毒擴散，因此一旦爆發疫情，將會造成巨大的經濟損失，而目前唯一的控制方式就是透過檢測診斷對非洲豬瘟進行嚴格的監控與追蹤，擴大全面篩檢，才能保護豬農，守護台灣。

本次捐贈的賽默飛世爾非洲豬瘟病毒快速檢疫試劑組，採用即時定量PCR(qPCR)技術，能在約3小時內精準檢出病毒核酸，靈敏度與專一性皆符合世界動物衞生組織(WOAH)國際標準。VetMAX可用於豬隻血液、組織分析，協助防疫單位以更快、更精準的方式進行監測與判定，以縮短等待時間，有助大幅降低豬農與民眾的不安。

賽默飛世爾台灣區總經理鄭婷之表示，本次的捐贈不僅是技術支援，更是對台灣社會的一份守護承諾，而當防疫團隊擁有最可靠的執行工具，國人就能更快恢復日常的安心生活。

