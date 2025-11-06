基美館展出藝術作品遭損壞市府致歉

國際當代藝術特展於10月30日在基隆美術館展出，結果一幅作者特別沾染灰塵的作品，志工誤以為髒汙，便以衛生紙擦掉灰塵，造成該作品損壞，無法恢復藝術家創作的原始意象；基隆市文化觀光局表示，除已向該創作藝術家致歉外，也將會和藝術家討論後續處理事宜。

基隆美術館年度國際當代藝術展《We Are ME—我（們）到此一遊》於114年10月30日至115年2月1日展出，其中，一幅沾染灰塵意寓時光流轉逝去的藝術家陳松志作品「倒裝的語句—16」鏡面，志工誤以為該品髒汙，用衛生紙擦掉了灰塵，造成該作品損壞，無法恢復原始創作意象。

文觀局表示，事發後，該局立即聯繫策展人與藝術家陳松志表達歉意，同時也會和藝術家討論後續處理，另將與承保的保險公司商談理賠相關事宜。