好萊塢明星基努李維（Keanu Reeves）的市價12萬5千美元起跳6支名錶遭到小偷闖空門偷走，7月被智利警察尋獲後這個月物歸原主，他發函感謝FBI。（圖片來源／《捍衛任務》預告）

好萊塢明星基努李維（Keanu Reeves）也是眾多外國犯罪集團的受害者，他市價12萬5千美元起跳的6支名錶遭到小偷闖空門偷走，這類竊盜組織專門潛入美國富裕社區，入室盜竊，然後偷走大量金錢、精品與珠寶首飾。

在電影「捍衛任務」裡，竊賊闖入主角約翰·威克（John Wick）住家之後，隨之而來的是混亂和報復。但主演「捍衛任務」的基努李維的住家被盜後，執法部門不僅找回他的貴重物品，還收到一封禮貌的親筆感謝信。

好萊塢明星基努李維6支錶被偷

《紐約郵報》與《洛杉磯時報》報導，基努李維向所有參與找回他珍貴勞力士腕錶的人員致謝，這枚腕錶先前被一個外國犯罪集團明目張膽地從他洛杉磯的住家盜走。

「我懷著深深的感激之情寫下這封信。」李維斯在一封手寫信中寫道，這封信已被《紐約郵報》獲得。這位明星隨後感謝聯邦調查局（FBI）、洛杉磯警察局和加州公路巡警的成員，以及智利的警官和調查人員。

「非常感謝你們的努力、奉獻、專業和跨境合作，致上我最誠摯的問候。」這位明星接著說。

執法人員追回部分於2023年從這位演員洛杉磯的家中被盜的價值數百萬美元貴重物品，今年夏天，執法官員在智利聖地亞哥進行一次突襲，最終找到這些物品。

南加州社區成為竊盜集團的重點目標

過去幾年，南加州社區已成為竊盜集團的重點目標，在AO3JIE6國土安全部長克里斯蒂諾姆7月訪問期間，智利警方歸還被盜物品。

FBI的新聞稿指出，南美裔竊盜集團潛入洛杉磯社區竊取貴重物品，如今這些物品在智利被尋回並歸還給受害者，其中包括演員基諾李維。

2025年7月下旬，智利調查警察（PDI）將洛杉磯地區入室盜竊案被盜的貴重物品移交給美國聯邦調查局（FBI），這些被盜物品現已歸還給受害者。

2025年初，智利調查警察與美國FBI聯手打擊入室盜竊集團，展開多次搜查令追回失竊物品。經確認，這些物品是從兩名受害者家中被盜，而這兩起入室盜竊案據信是由南美盜竊集團（SATG）所為。這些團體持續在美國和其他國家犯案，近年來在南加州社區活動日漸猖獗。2025年8月，聯邦調查局（FBI）人員與智利國家調查局（PDI）人員合作，將這些被盜物品歸還給合法所有人。

拉美竊盜集團鎖定名人和運動明星

這些拉美竊盜集團的目標是名人和職業運動員的住宅，如今他們的作案範圍擴大到珠寶店和高端零售店，並且策畫複雜的夜間入室盜竊。眾所周知，智利犯罪集團會進行監視，並使用科技手段進行竊盜。據聯邦調查局（FBI）聲稱，這些南美的盜竊團夥甚至得到一家非法汽車租賃公司的協助，該公司不僅為他們提供豪車以便他們悄悄潛入富人社區，還幫助他們鎖定目標區域並銷贓。

其中一位受害者是演員基努李維，他的洛杉磯住宅於2023年12月遭竊，洛杉磯警察局（LAPD）隨即展開調查。歸還的失物當中，包括一支勞力士手錶。

這支手錶價值9500美元，具有特別紀念價值，這是電影「捍衛任務4」（John Wick 4）殺青後特別訂製並刻上紀念字樣的手錶，送給基諾李維和特技演員，而基諾李維共被偷走6支手錶，價值12.5萬美元，如今已被找回。

