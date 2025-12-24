基警公布11月份打詐儀錶板 提升市民防詐意識

%E4%B8%80 76

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局12月24日舉辦「打詐儀錶板」記者會，公布基隆市114年11月份詐欺案件概況。根據最新統計數據，11月份受理數共207件，較10月份減少7件（減少3%）；財損金額則為新臺幣6,465萬元，較上月增加330萬元（增加5%）。「打詐儀錶板」即時呈現各類詐騙數據，包括案件數、財損情形、常見手法及防範措施，並搭配實際案例解析，期盼提升市民識詐能力，降低受害風險，將防詐意識深植人心。

記者會由局長林信雄親自主持，詳細說明11月詐騙態樣。數據顯示，本月高發案類以「網路購物詐騙」居首（占28.5%），其次為「假投資詐騙」（占12.56%）及「色情應召詐財」（占7.25%）。若以財損金額分析，「假投資詐騙」造成的損失最為嚴重，占整體財損的59.74%；「假交友投資詐騙」則占12.5%位居第二。以行政區分析，安樂區為案件發生數最高之地區（每萬人6件），而七堵區則是財損最嚴重地區，每萬人財損金額達557萬元。

為強化市民警覺，記者會邀請到A小姐現身說法。A小姐於11月初在網路上看到販售精美玉飾的廣告，深受吸引，便依照對方指示於11月4日前往銀行準備匯款新臺幣1萬3,200元。所幸銀行行員於辦理匯款手續時極為警覺，經查詢發現受款帳號已遭列為警示帳戶，隨即通報派出所警方到場。在警銀聯手勸阻下，A小姐才驚覺自己落入詐騙陷阱，成功保住血汗錢。

針對近期常居高發案類首位的「網路購物詐騙」，刑事警察大隊長薛光明特別結合A小姐的案例進行說明，除了常見的「一頁式廣告」外，更頻繁出現詐騙集團利用知名物流交易平台進行詐騙的案例，歹徒常偽裝成假買家或客服，引導民眾使用如「7-11賣貨便」、「全家好賣+」等假冒的交易平台連結，先謊稱「無法下單」、「訂單錯誤」或「未簽署金流認證服務」，隨即傳送假冒平台客服的連結，並要求民眾加入LINE聯繫自稱「銀行專員」的人員，進一步誘導民眾操作網路銀行轉帳，甚至要求交付「無卡提款驗證碼」以進行所謂的「身分認證」，實則趁機盜取民眾帳戶內的款項。

基隆市警察局呼籲，防範網路購物詐騙應謹記以下要點：請優先選擇信譽良好的官方平台購物，切勿點擊陌生人提供的「賣貨便」或「好賣+」連結；銀行及購物平台絕對不會要求透過 LINE 聯繫「專員」，更不會要求「操作網路銀行轉帳」或提供「無卡提款驗證碼」來驗證身分。最後，防詐需要市民共同努力，平時可多關注「打詐儀錶板」提供的即時數據與手法解析，如接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，或撥打165反詐騙諮詢專線，讓我們共同守護基隆的治安與市民的財產安全。