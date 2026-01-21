基警公布12月份打詐儀錶板 提升市民防詐意識

%E4%B8%80 43

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局1月21日舉辦「打詐儀錶板」記者會，公布基隆市114年12月份詐欺案件概況。根據最新統計數據，12月份受理數共207件，與11月份持平；財損金額則為新臺幣8,444萬元，較上月增加1,978萬元（增加30%）。「打詐儀錶板」即時呈現各類詐騙數據，包括案件數、財損情形、常見手法及防範措施，並搭配實際案例解析，期盼提升市民識詐能力，降低受害風險，將防詐意識深植人心。

記者會由局長林信雄親自主持，詳細說明12月詐騙態樣。數據顯示，本月高發案類仍以「網路購物詐騙」居首（占31.4%），其次為「假投資詐騙」（占12.08%）及「假交友投資詐騙」（占9.66%）。若以財損金額分析，「假投資詐騙」造成的損失最為嚴重，占整體財損的42.19%；「假交友投資詐騙」則占25.8%位居第二。以行政區分析，中正區為案件發生數最高之地區（每萬人7件），而暖暖區則是財損最嚴重地區，每萬人財損金額達新臺幣353萬元。

此外，警方也在會議中分享了最新的攔阻成功案例，有民眾日前至金融機構欲臨櫃提領新臺幣3,000萬元，並向行員聲稱用途為「購買黃金」。行員察覺該民提領金額異常龐大且對於交易細節交代不清，隨即通報警方到場。警方趕抵現場後，經與行員共同耐心勸導，被害人始驚覺受騙並放棄提領，成功攔阻新臺幣3,000萬元。

後續被害人家屬因擔憂其繼續受騙而向派出所報案。警方接獲相關面交情資後，隨即部署被害人住處周遭埋伏面交取款車手。待喬裝為「投資專員」之車手現身，俟犯嫌接觸被害人並收取黃金及現金（價值約1,000萬元）之際將其逮捕，當場查扣相關犯罪物證並移送法辦。

另外，為強化市民警覺，記者會邀請另一名被害人A小姐現身說法。A小姐於臉書社群看到「送理財書、打工」相關貼文，加入LINE群組後，遭詐騙集團成員誘導，下載假投資APP進行股票與虛擬貨幣投資。詐騙集團以保證獲利為由，誘使A小姐面交購買虛擬貨幣後匯入指定錢包地址，並要求A小姐匯款至指定帳戶，總計交付新臺幣450萬元。直到詐騙集團再次索討250萬元款項時，A小姐向家人提及此事，撥打165專線查證才驚覺受騙。

針對本月高發的「假投資詐騙」，刑事警察大隊大隊長薛光明指出，詐騙集團常透過臉書、IG投放「保證獲利」、「穩賺不賠」的廣告，引導民眾加入LINE群組。初期可能讓民眾小額獲利，待民眾投入鉅資後，便以各種理由拒絕出金。民眾應透過合法管道投資，切勿輕信網路上「名師帶牌」或「內線交易」等話術。

基隆市警察局呼籲，防詐需要市民共同努力，平時可多關注「打詐儀錶板」提供的即時數據與手法解析。民眾如接獲可疑電話或訊息，務必保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，或撥打165反詐騙諮詢專線，讓我們共同守護基隆的治安與市民的財產安全。