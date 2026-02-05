基警加強春節交通疏導 呼籲民眾配合管制措施

%E4%B8%80 24 300x201 1

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局為紓解春節9天連續假期，預計遊客將湧入廟口夜市、國門廣場、海洋廣場及東岸商場等休憩景點，此次結合加強重要節日安全維護工作中的「交通順暢」，將於市區重要道路加派勤務實施交通疏導管制措施，以確保交通順暢與安全，並提升服務效能。

為促進基隆市區交通順暢，針對廟口夜市、海洋廣場、國門廣場周邊易壅塞路段（愛三路、仁五路、仁一路段等）、觀光景點（國門廣場、海洋廣場）與博愛、東岸以及信義國小停車場之周邊加派交通崗警力執行疏導，停車場滿場時，將實施入場總量管制，請遊客多加利用廟口周圍其他停車場，如：六合、西三、獅球路及成功停車場，節省等待停車位的時間；另針對東岸高架橋進入市區之車輛，彈性實施仁一路小型車禁止右轉愛三路之交通管制，以避免驟增之車潮癱瘓市區交通。

基隆市警察局第一分局長温基興呼籲，春節連假期間請民眾多搭乘大眾公共運輸系統，以減少車流避免交通壅塞，警方將加強路口淨空、取締違規停車，請用路人遵守交通規則，配合交通指揮人員之疏導及管制措施。本市市區道路壅塞回堵時，將即時通報警廣提供用路人作為隨時掌握路況之參考，民眾若發現道路壅塞或交通事故，請撥打110報案電話，警方將立即到場協助恢復行車順暢。