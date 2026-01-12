基警加強防針孔偷拍偵測 保障同仁及民眾安全隱私

MEITU 20260112 170933812

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第一分局位處基隆市中心，轄內有海洋廣場、廟口商圈及仁愛、成功市場等美食區，遊客常前來分局及派出所借用廁所。為了讓民眾安心及防範非法針孔偷拍事件發生，第一分局115年1月12日運用新型防偷拍偵測器，針對分局本部駐地及所屬忠二路派出所、延平街派出所及南榮路派出所之廁所進行檢測，加強反偷拍針孔偵測，強化員警巡查知能，提升防護意識及辨識能力，並建立預防機制，以保障所屬同仁及民眾的安全隱私。

廣告 廣告

MEITU 20260112 171005944

警方提醒民眾，使用公共廁所時要特別注意垃圾桶，過去就曾發生歹徒在百貨公司內的女廁所垃圾桶架設「針孔」，也應注意馬桶內有無可疑物品，若民眾發現疑似偷拍事件，請保持冷靜並立即撥打110專線報案，避免更多人受害。