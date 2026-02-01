基警寒冬送溫暖 讓弱勢家庭好過年
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】年關將近，為關懷弱勢，基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所與中正區正砂里里長陳枋菱於轄內發放生活物資及慰問里民。
為了關懷里內鄉親過好年迎接115年春節，於日前由基隆市政府社會處及中正區公所社政課辦理春節聯歡白米發放活動，並由里長攜手安瀾橋派出所進行春節慰問，向中低收里民朋友送上滿滿的新年祝福與關懷。贈送米等民生物資給轄內弱勢及需要救急的民眾，希望他們在寒冬中能感受溫暖。發放過程中看見領取物資的民眾臉上滿滿的笑容，感覺這一切都值得了。
第二分局表示，警方會持續秉持服務、關懷弱勢族群的精神，將派出所塑造為一個在地好鄰居的角色。並在治安、交通及為民服務上，盡最大努力營造能讓民眾安居樂業的生活環境。
