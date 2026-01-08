基警少年輔導委員會聯合辦公室成立 守護少年安全更有力

1767854199768

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局為強化相關機構輔導關懷少年之整合能量，由局長林信雄推動成立「基警少年輔導委員會聯合辦公室」，並結合基隆市少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處及警察局等單位，共同投入少年輔導與關懷工作，透過跨局處資源整合與分工合作，提升行政效率，減少繁複溝通程序，讓少年輔導工作更即時、更到位。

基隆市政府少年輔導委員會聯合辦公室成立後，將從校園關懷、家庭支持、社政資源連結及行政協調等面向著手，強化少年輔導機制，並依少年實際需求提供適切協助，協助其建立正確的生活態度與價值觀，降低偏差行為及誤入歧途之風險，全面守護少年身心安全。

本次揭牌儀式於115年1月8日上午在少年警察隊舉辦，參加人員有相關局處首長或代表，及警察局各單位主管參加。副市長邱佩琳亦蒞臨參與，展現市府對少年輔導工作的高度重視。邱副市長表示，聯合辦公室的成立是跨局處合作的重要里程碑，市府將持續挹注人力與行政資源，透過跨局處之合作，強化人力配置與行政支援，讓第一線同仁能更專注專業輔導工作，陪伴少年走過最關鍵的成長階段，不讓少年再枉走偏差的冤枉路。

警察局長林信雄亦表示，透過本次跨局處組成之聯合辦公室，除了少年輔導委員會的資源以外，根本的從少年之生活輔導、教育及社政去引導少年往更好的方向發展，不讓民眾覺得警政、社政單位只是冷冰冰的執法、行政機關，更是貼近民眾及少年的生活，從源頭解決少年遇到的困境。