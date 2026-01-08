基警少輔會聯合辦公室啟用

副市長邱佩琳、警察局長林信雄等人，為「少年輔導委員會聯合辦公室」揭牌。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

基隆市警局為強化相關機構輔導關懷少年的整合能量，由局長林信雄推動成立「基警少年輔導委員會聯合辦公室」，並結合基市少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處及警察局等單位，共同投入少年輔導與關懷工作，透過跨局處資源整合與分工合作，提升行政效率，減少繁複溝通程序，讓少年輔導工作更即時、更到位。

揭牌儀式八日上午在少年警察隊舉辦。副市長邱佩琳表示，聯合辦公室的成立是跨局處合作的重要里程碑，市府將持續挹注人力與行政資源，透過跨局處的合作，強化人力配置與行政支援，讓第一線同仁能更專注專業輔導工作，陪伴少年走過最關鍵的成長階段，不讓少年再枉走偏差的冤枉路。

警察局長林信雄表示，透過跨局處組成的聯合辦公室，除少年輔導委員會的資源以外，根本的從少年的生活輔導、教育及社政去引導少年往更好的方向發展，不讓民眾覺得警政、社政單位只是冷冰冰的執法、行政機關，更是貼近民眾及少年的生活，從源頭解決少年遇到的困境。