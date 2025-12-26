基警強化校園周邊維安 確保孩童平安歡度佳節

%E4%B8%80 85

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】隨著聖誕節及新年假期的來臨，為保障學童的人身安全，基隆市警察局第一分局在重點節日期間成立「維安事件緊急應變小組」，在基隆市仁愛區各國民小學校園周邊重要路口，由員警執行「護童專案」勤務，配合義交、學校志工、導護媽媽及教職員等疏導校園附近道路車流，並持續派遣警力加強校門口及周邊道路巡邏，防範可疑人士徘徊，確保學童通學動線安全無虞。

第一分局長温基興表示，為了讓大家都能度過一個平安快樂的節日，呼籲家長和民眾共同配合警察局的工作，如果發現任何可疑情況或需要幫助的情形，請立即聯繫警方，讓我們一起守護孩子們的平安！