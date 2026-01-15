基警接連查獲毒駕 依法送辦

基警又再查獲毒駕！1名林姓男子於昨（十五）日駕車進入隧道行車不穩又沒開車燈，警方發現攔查，林男竟推擠員警，警方在林男座車內查獲海洛因、安非他命、依托咪酯菸彈等毒品，當場施以唾液毒品快篩，檢測結果呈陽性反應，依法送辦。

基警四分局安定派出所警網於昨日上午7時執行巡邏勤務時，在自強隧道處，發現一輛自小客車行車狀況不穩，且進入隧道內，未依規定使用燈光，便追上前攔查。

駕車的42歲林姓男子，在警方示意下車後，神情恍惚、言語含糊，且對警方盤查態度消極，並推擠員警，情緒略為激動。之後，警方在林男的同意下執行搜索，赫然在車內查獲海洛因、安非他命、依托咪酯菸彈等一、二、三級毒品，當場對林男施以唾液毒品快篩檢測，結果呈陽性反應，確定涉嫌毒駕，依現行犯逮捕後，全案依毒品危害防制條例等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

無獨有偶，稍早於14日在孝三路發生休旅車擦撞停在路邊的車輛，基警一分局忠二路派出所員警據報到場處理，因見肇事的林姓男子神情緊張、手部發抖，疑有毒駕情形，便施以唾液毒品快篩檢測，結果雖呈依托咪酯「陰性反應」，但警方在林男同意下執行搜索，分別在林的背心口袋及座車內搜出5顆依托咪酯菸彈，帶回偵詢後，依毒品危害防制條例送辦。