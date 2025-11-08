基警推動婦幼安全防治宣導 靠岸 成家 共同守護心城市
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於114年11月8日舉行「2025基隆國際移民生活節」，以「靠岸・成家・心城市」為主題，邀請市民與新住民一同參與。基隆市警察局婦幼警察隊為提升民眾自我保護意識，趁此熱鬧盛會，設立婦幼安全宣導攤位，提供防制家庭暴力、性侵害、性剝削及網路交友詐騙等相關措施資訊。
經研究顯示，親密關係暴力對受暴者會產生降低勞動參與、生育率及提高離婚率、產生憂鬱等影響，這些受暴民眾主要會顧及安全、小孩、經濟3大因素，而影響報案意願；隨著社群媒體與通訊軟體的普及，近年兒少遭受網路性剝削的案件有逐漸上升的趨勢，不法分子常以假身分與兒少接觸，誘騙取得私密影像，甚至可能進一步性侵害。警方鼓勵被害人「說出來」並及時求助，使相關保護措施得以知悉介入，並呼籲市民與新住民朋友，共同守護婦幼安全，守護最友愛的基隆市，在基隆市安穩靠岸、成家。
基隆市警察局強調，將持續以多元創新方式推動治安維護，共同打造友善有愛的城市。若自身或他人遭遇家庭暴力、性侵害、性剝削等情形，或發現兒童、少年遭受虐待、疏忽照顧，或處於嚴重危害身心發展的情況，請立即撥打110報案專線或113保護專線求助。
