基警攜手薄荷關懷協會 強化防詐宣導守護民眾財產安全

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】薄荷關懷協會於1月31日在基隆國門廣場舉辦「年菜發放暨助學公益園遊會」，結合公益關懷與社會服務，吸引眾多民眾熱情參與。基隆市警察局刑事警察大隊亦受邀設攤，向民眾宣導反詐騙觀念，提升全民防詐意識。

活動現場，警方針對近期常見的「假投資詐騙」及「假檢警詐騙」進行重點宣導，說明詐騙集團常透過社群平台或交友軟體，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使民眾投資，最終導致民眾血本無歸，提醒民眾務必提高警覺，切勿輕信不實訊息。此外，警方也指出，詐騙集團經常假冒公務機關人員，藉由佯裝涉案調查、帳戶美化、假求職等話術，誘騙民眾交付金融卡、帳戶資料及密碼。一旦資料外流，不僅可能遭盜領財物，帳戶更可能被列為警示帳戶，影響個人信用，甚至衍生法律責任。

為強化宣導效果，警方於現場發送精美防詐宣導品，並與民眾互動解說防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，深化民眾防詐觀念。警方呼籲，民眾若接獲可疑來電或簡訊，務必保持冷靜，立即掛斷，切勿點擊不明連結，並可撥打165反詐騙專線查證，或向就近派出所諮詢，共同守護自身財產安全。