基警爆發主管性騷下屬醜聞 女警網路記錄經歷 基警緊急回應說明

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基隆市警察局114年驚爆主管性騷下屬女警醜聞，女警在網路社群記錄重述經歷，市警局緊急提出回應說明。（記者趙智偉攝）

▲基隆市警察局114年驚爆主管性騷下屬女警醜聞，女警在網路社群記錄重述經歷，市警局緊急提出回應說明。（記者趙智偉攝）

基隆市警察局於114年驚爆所屬某分局單位主管性騷下屬女警醜聞，被控性騷的主管遭記過調職處分，全案目前尚由地檢署偵辦中。時逾一年，女警接獲前主管律師轉達將對她提告，女警對此決定將透過法律途徑處理到底，並在網路社群記錄重述親身經歷。

女警自述經歷的文章在網路社群流傳，引發廣大網友議論，逾百留言大都幫女警「加油」，也有內部員警私下耳語「被控主管疑有親戚在地方政壇位居高位．．．」。事經媒體報導，基隆市警察局於11日針對女警網述內容提出說明。

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市警局表示，該局於114年7月間在某社群平台發現這起案件的相關訊息後，隨即依相關法令啟動調查及審議程序，積極查明事實並依法辦理。

市警局指出，女警網述指稱原服務單位的分局未即時處理，經查該分局獲知案情後，女警初期表示不願提出行政申訴，但該分局仍主動依規定對相關人員進行調查。調查期間，因女警請長假出國，在返國恢復正常上班後，才能配合接受調查，該分局也於114年8月4日將全案陳報市警局審議；直到10月20日該局函知女警及當事人審議結果，絕無女警網述不予處理的情形。

另外，女警網述有關婦幼隊長曾向她表示「你如果當天沒有加班，就不會發生這種事，你為什麼要回去加班!」一節，該局針對這段描述在調查後，發現結果與事實不符。市警局表示，婦幼隊長為該局性騷擾防治申訴審議會委員之一，為秉持中立，開會前、後都未與當事人接觸，只在調查會議中詢問執行職務的事實，以釐清是否適用性別平等工作法。

市警局指出，這起案件目前已由地檢署偵辦中，因涉及個人隱私及當事人權益，相關案情及偵查內容，該局不便對外說明。

市警局強調，該局對於任何性騷擾事件，均秉持「零容忍」的立場，並依相關法規審慎處理，兼顧申訴人及被申訴人權益，確保處理程序公平、公正及客觀。該局將持續強化性別平權教育訓練及職場性騷擾防治機制，營造安全、友善及相互尊重的工作環境，並落實相關申訴及保護措施，以維護同仁權益。