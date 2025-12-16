基警舉辦防詐講座 強化居民識詐防範意識

%E4%B8%80 43

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升社區民眾的防詐意識，基隆市警察局第四分局安樂派出所於114年12月14日14時，受邀參加城上城社區區分所有權人會議，在會中進行防詐騙宣導，向在場住戶介紹近期常見的詐騙手法，強化防範意識，保護居民財產安全。

本次防詐宣導活動由警備隊副隊長周文鈞率隊，並由警員陳蓓愉及黃暐喆共同參與，警方透過實際發生的詐騙案例，向民眾深入解析詐騙集團慣用的話術與手法，重點說明目前高發的「飆股投資詐騙」、「愛情交友詐騙」及「假檢警詐騙」等類型，協助民眾提升識詐能力，避免落入詐騙陷阱。

第四分局呼籲，切勿輕信來歷不明的投資訊息或網絡交友話術，亦不要因接到自稱檢警人員的電話而輕易交付財物；如接獲可疑電話或訊息時，務必保持冷靜，立刻撥打110或165反詐騙專線進行查證。