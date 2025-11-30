基警辦理通譯人才講習結合犯罪預防宣導 學員齊讚真有 譯 套

%E4%B8%80 71

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局為強化通譯人才專業知能，提升基隆市涉外案件之通譯品質，於114年11月29及30日(共2日)辦理「114年度通譯人才講習班」。

本年度課程特邀辦案經驗豐富之基隆地檢署主任檢察官陳柏文講授防詐知識及簡介詐欺與洗錢防制相關法律名詞，並請長期關注及維護外籍人士權益的法律扶助基金會基隆分會執行秘書吳富凱律師，分享司法制度簡介，用淺顯易懂文字及語言讓學員在短時間內瞭解法律常識；另邀國內知名精神科診所周彥甫醫師講授通譯心理照護與跨文化敏感度，強化學員心理素質及對不同文化族群的同理心。

本講習並以分組實戰演練方式，邀集多名司法院特約通譯、駐臺外國機構人員等實務工作者擔任講師，協助學員實際演練警詢筆錄之傳譯流程及討論法律專有名詞與詞彙。演練師資中特邀國立教育廣播電台知名主持人陳玉水擔任越南語組講師，曾於臺灣師範大學課程與教學研究所就讀的陳玉水，具學生、老師、妻子、媽媽、通譯、志工、廣播節目主持人等多重身分，也是新住民朋友在臺灣努力生活的表率，透過她的經驗分享，讓學員沉浸於實際通譯氛圍中，也溫暖了所有譯者的心。

此外，本次結合講習班辦理外籍人士生活安全與治安座談會及犯罪預防宣導，藉由全方位優良師資陣容及課程內容，讓學員在輕鬆互動過程中了解目前詐欺常見之犯罪手法、家暴及外籍人士居(停)留規定等議題。

本年度講習班共有45位通譯人員報名參加，學員涵蓋越南、印尼、柬埔寨、泰國、菲律賓及韓國等國籍，除眾多東南亞新住民朋友熱情參與外，尚有數名國內大學教授及講師報名參加。學員私下與主辦單位表示，學員平日週間多數因忙碌於各行各業而無暇進修，特別感謝主辦單位能在假日辦理講習，雖然犧牲假日休息時間，但覺得非常值得。能和眾多通譯朋友齊聚一堂，獲取犯罪預防新知，更是值回票價，經過這2天充實課程的洗禮，可謂身心靈皆收穫滿滿。