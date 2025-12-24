基警首創「阻詐金鐘罩」奏效 保住婦人逾百萬存款

基隆市警察局局長林信雄首創「阻詐金鐘罩」奏效，再度保住詐騙被害人逾百萬元存款。（記者趙智偉翻攝）

▲基隆市警察局局長林信雄首創「阻詐金鐘罩」奏效，再度保住詐騙被害人逾百萬元存款。（記者趙智偉翻攝）

基隆1名楊姓婦人準備提領150萬元面交詐騙車手，但跑了多家郵局都因郵務人員「高度關懷」而作罷，楊婦不死心繼續到光二路支局提款，由於楊婦不知自己已被列為「阻詐金鐘罩」高關懷保護對象，郵務人員通報警方及時阻詐，並通知家屬，確認楊婦碰上詐騙集團，適時保住險些被騙的逾百萬現金。

基隆市警察局局長林信雄首創「阻詐金鐘罩」，主動將2度或2度以上遭到詐騙的被害人，以及易受詐騙的族群造冊，提供給轄區金融機構建檔，列為高關懷保護對象，警銀聯手守護這些對象的財產，防範財物再遭詐騙集團吞噬。「阻詐金鐘罩」推行數月，成效初現，已成功攔阻多名高關懷保護對象受騙。

114年11月10日再添一件「阻詐金鐘罩」成功阻詐的經典個案。1名楊姓婦人日前碰上詐騙集團誘騙投資房產，楊婦不疑，便於10月16日到郵局解除2筆定存，分別是100萬元、200萬元，共計300萬元存入個人存摺。

11月初起，楊婦先後到多家郵局提領150萬元現金，準備面交詐騙車手，由於楊婦不知自己

已被基隆市警察局通報金融機構列為高關懷保護對象，基隆郵局及轄下各支局電腦建檔連線，使得楊婦每次拿著存摺到郵局提款時，面對郵務人員「高度關懷」或通報警方或聯繫家屬而作罷。

楊婦不死心，於11月10日再到光二路郵局提領150萬元現金，由於電腦顯示楊婦為列冊高關懷保護對象，郵務人員便「高度關懷」詢問，楊婦回應提款要買房子，並表示不用聯繫家人確認，因楊婦提不出購房相關文件，郵務人員便通報警方處理。

警方趕赴郵局了解後，隨即聯繫楊婦的兒子進行確認，楊婦的兒子回覆警方他的母親根本沒有要買房子，警方證實楊婦誤陷 「假投資」詐騙陷阱，當場阻詐，保住楊婦準備交給詐騙車手的逾百萬現金。

局長林信雄於24日主持「打詐儀錶板」記者會時，除表示基隆11月份受理詐欺案件略減外，另特別提到楊姓婦人受到「阻詐金鐘罩」的保護下，保住逾百萬元的經典個案。林信雄強調，「阻詐金鐘罩」未來會更精進推動，警銀攜手主動守護民眾身家財產。