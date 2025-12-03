基警 警察眾生英雄榜 第二階段嵌入儀式 展現 眾志成城 團結同心 警察形象

%E4%B8%80 4

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局於12月3日下午3時，舉行各分局巡佐、小隊長、警務佐同仁第二階段「警察眾生英雄榜」圓木自畫像嵌入儀式，由局長林信雄致詞勉勵參加人員後，親率同仁自由選擇嵌入擺設位置，活動圓滿成功。

局長林信雄到任後持續推動活化警察局辦公環境，營造具溫度的工作環境，114年度陸續完成警察局大廳一、二樓樓梯間兩側及核稿室前牆面，以員警個人自畫像為主題的「警察眾生英雄榜」展示區。透過同仁個人巧思，自畫於圓木的造型圖像，擺設在展示區內框架，搭配木頭圓周五彩繽紛的視覺效果，不僅美化辦公環境，也彰顯我們守護地方治安的決心。

今天的第二階段「警察眾生英雄榜」設置於大廳二、三樓樓梯間兩側，嵌入儀式中林局長勉勵同仁，英雄榜不僅是對警察歷史的致敬、警察同仁的肯定，更將成為未來同仁互相砥礪、持續奮進的象徵，本次活動，藉以更多同仁的參與，營造出警察局上下「眾志成城、團結同心」的氣勢，有效凝聚團隊士氣，透過同仁描繪與分享，一同牽繫內外勤同仁之間的情誼，對未來更能堅定的守護市民的安全與幸福。