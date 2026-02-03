基輔傳遭俄飛彈攻擊 公寓大樓及教育機構受損

（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，首都基輔（Kyiv）今天清晨遭到俄羅斯部隊飛彈攻擊，初步通報指有多棟公寓大樓及其他建築受到損壞。

路透社目擊者指出，市內傳出巨大爆炸聲響，且飛彈及無人機雙雙出動。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在通訊平台Telegram發文表示，第聶伯河（Dnipro River）以東的多個區域有多棟公寓大樓、1所教育機構及1間商業大樓受損。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已指示緊急醫療團隊前往受影響地區救援。

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）則表示，這個位在烏國東北部的城市也正遭受俄國飛彈及無人機攻擊。

烏國東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長則指出，該地區同樣遭襲，鄰近的札波羅熱（Zaporizhzhia）也傳出防空部隊正在行動。（編譯：蔡佳敏）1150203