基輔稱俄羅斯攻擊烏克蘭黑海港口 1艘運穀民船受損

（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭副總理庫列巴表示，俄羅斯今天攻擊烏南敖德薩州（Odesa）黑海港口皮夫登尼（Pivdennyi）和切爾諾莫斯克（Chornomorsk），造成1艘民船及其他基礎設施受損。

路透社報導，庫列巴（Oleksiy Kuleba）在通訊軟體Telegram發文表示：「這是俄羅斯又一次鎖定民用港口設施攻擊。敵方正試圖破壞物流及增加航運難度。」

庫列巴指出，1艘懸掛巴拿馬國旗並載滿穀物的民用船隻受損，有數座油料儲存槽被擊中，另有1人受傷，但這兩座港口維持運作。

敖德薩州同名首府及位於該州的黑海港口，對於烏克蘭的國際貿易及戰時經濟生存至關重要。烏克蘭是全球農產品生產與出口大國。（編譯：張正芊）1141230