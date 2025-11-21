基輔與歐洲盟友商討和平計劃 白宮施壓加碼

（德國之聲中文網）歐委會主席馮德萊恩在南非約翰內斯堡發表講話時說：“烏克蘭可以信賴我們，因為這不僅是對烏克蘭的侵略，也是對《聯合國憲章》原則的侵犯。”

馮德萊恩將出席11月22日至23日在約翰內斯堡舉行的20國集團峰會。她向記者表示，“我們將與歐洲領導人以及參加峰會的各國領導人在G20期間討論烏克蘭局勢。我也會聯系澤連斯基總統討論此事。”

馮德萊恩說，歐洲領導人一直堅持的一個關鍵原則是“沒有烏克蘭參與，就不要談論烏克蘭”。馮德萊恩還強調俄羅斯經濟形勢嚴峻，通貨膨脹飆升，利率飆升、戰時經濟過熱，歐盟對俄羅斯的制裁正在發揮作用。

白宮在施壓

本周四，烏克蘭總統澤連斯基辦公室表示收到一項美國提出的結束烏克蘭戰爭的計劃草案。這份尚未正式公布的和平計劃廣泛接納了俄羅斯的要求，建議烏克蘭做出放棄整個頓巴斯地區（其中一部分目前由基輔軍隊控制），並大幅縮減其軍事規模等大量讓步。烏克蘭的盟友長期以來一直將這些條件視為烏克蘭的投降。

《華盛頓郵報》根據5名知情人士報道，白宮正向烏克蘭施壓，要求他們在感恩節（11月27日）前簽署新的和平方案，否則，烏克蘭將失去美國的支持。

馮德萊恩沒有對該計劃的內容發表評論。據歐盟理事會主席安東尼奧·科斯塔稱，美國尚未正式向歐盟提交該草案。歐盟將無法在約翰內斯堡與美國政府官員直接接觸。因與南非關系惡化，特朗普已宣布抵制今年的G20，美國政府不會派代表前往約翰內斯堡與會。

澤連斯基將與德、法、英領導人舉行電話會議

據烏克蘭和英國政府消息人士透露，烏克蘭總統澤連斯基本周五將與德國總理梅爾茨（又譯默茨）、法國總統馬克龍和英國首相斯塔默舉行電話會議，討論美國提出的烏克蘭計劃草案。新聞網AXIOS報道，澤連斯基預計將於周五與美國副總統萬斯就擬議的和平計劃進行會談。

澤連斯基周四在與一位美國陸軍高級官員會談後表示，他已准備好與華盛頓一起開展“建設性、坦誠和迅速的工作”。烏克蘭國家安全與國防委員會主席兼首席談判代表魯斯捷姆·烏梅羅夫（Rustem Umerow）表示，基輔不會接受任何越過其“紅線”的協議。他在臉書上表示，任何協議都“無論現在還是將來”，都不能脫離烏克蘭主權這一框架或危害“我們人民的安全”。

克裡姆林宮周五表示，俄羅斯尚未收到美國提出的28項烏克蘭和平計劃的任何正式文件。克宮發言人德米特裡·佩斯科夫表示，兩國尚未就這些提議進行詳細討論，但莫斯科仍然對談判持開放態度。他還表示，俄羅斯在戰場上的進展正在縮小烏克蘭總統澤連斯基的決策空間，基輔應該立即做出“負責任的決定”。

