基輔-20℃電力設施遭俄摧毀 烏克蘭進入能源緊急狀態

北半球進入嚴冬，俄羅斯也抓緊時機，不斷攻擊烏克蘭能源設施，被外界形容為將冬季武器化。雖然烏克蘭官方全力搶修，但仍難以趕上襲擊的速度。

在首都基輔，夜間氣溫已經降到零下15°C、甚至20°C，是戰爭開打以來最嚴峻的冬天。俄羅斯在9日發射飛彈，造成半數家戶停電，直到現在還有400多個街區沒有電力與暖氣。部分民眾在家依賴蠟燭照明，完全無法脫掉厚重衣物。

基輔民眾米凱羅說，「我們有一台不太暖的暖爐，所以我們和別人比已經很幸運。晚上通常很冷，所以我們在家用上了所有棉被，我們等待短暫的供電恢復，至少可以開一下電暖爐，順便幫手電筒充電。」

廣告 廣告

這一位即將生產的民眾已經懷孕8個月，她堅強的表示，情況再艱難生活也要繼續。

基輔待產民眾優莉亞認為，「生小孩永不會有理想的時間、理想的狀態、理想的國家地點，總是可能有某種衝突或危險。那又要怎麼辦？不活了嗎？」

為了回應能源危機，總統澤倫斯基宣布烏克蘭進入「能源緊急狀態」，官方將會啟用電網的備用設備，並且向盟友尋求援助。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「能源緊急狀態將會依法實施，到時將會帶來更多選項。」

除此以外，澤倫斯基也起用前總理什梅加爾出任能源部長，接替去（2025）年因為貪腐案件而下台的前任部長，宣示政府將集中資源，回應斷電問題。

更多公視新聞網報導

烏克蘭仿電玩推無人機殺敵獎勵 實施1年俄軍傷亡數多2倍

俄宣布展開核動力飛彈測試 宣稱可突破飛彈防禦系統

俄無人機擊中烏幼兒園陷火海 民防人員冒險救出48幼童

