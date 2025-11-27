基進轟「談判派」向中國妥協才會引戰 王興煥：和平必先備戰

台灣基進黨主席王興煥。 圖：台灣基進/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 賴清德總統昨日宣布未來八年將投入1.25兆元強化國防，並強調面對中國各種併吞劇本，最致命的不是武力威脅，而是台灣自己「放棄」。台灣基進今（27）日力挺此立場，黨主席王興煥直言，「和平必先備戰」是不變真理，任何鼓吹向中國妥協的人，才是真正讓台灣陷入戰爭風險的禍首。

王興煥指出，中國攻台意圖不變，台灣必須正視戰爭可能性，提高國防預算是避免軍力失衡的必要措施。他舉例，波蘭因應俄羅斯威脅，2023年將軍費提高至GDP的4.15%，而台灣的地緣風險不亞於波蘭。俄烏戰爭已證明，「侵略發生後再制裁」效果有限，唯有提前強化武裝能力，才能真正嚇阻侵略者。

他也提到，美國國會上週通過的對台軍售加速法案「豪豬法案」，正是以提升台灣不對稱嚇阻實力為核心，展現國際盟友強化區域防衛的共識。

王興煥續指，美日菲近年頻繁推進海上拒止、反艦作戰合作，日本甚至宣布在距離台灣僅 110 公里的與那國島部署反艦飛彈，射程涵蓋整個台海。盟邦皆以實質軍備遏阻中國，台灣位於第一島鏈核心，必須展現與美日菲「島鏈準軍事聯盟」共同抵抗中國擴張的決心。

他也肯定賴清德以國家元首身分明確宣示「絕不向侵略妥協」，強調這是向國際社會釋放的重要訊號，避免中國透過「武力威嚇＋台灣內部親中政黨勸和」的方式，製造假象、讓外界誤以為台灣「自願接受統一」。

王興煥示警，中國最理想的攻台劇本是「圍島鎖台促統」：以局部軍事行動施壓台灣，再由境內親中勢力呼籲「和平談判」。而中國的戰略關鍵不在於是否能攻下台灣，而在於台灣是否會「自動放棄抵抗」。

他認為，只要台灣展現「絕不投降」的抵抗意志，中國若預期將陷入長期消耗戰並承受國際制裁，就不敢輕易動武；但若北京認為台灣會快速崩潰或投降，反而會降低其侵略成本，進一步提高動武可能性。

王興煥直言：「台灣不會因為備戰升高戰爭風險，反而會因為妥協而增加戰爭風險。」他最後強調，「誰主張和平談判，誰就是台灣的敵人，就是和平的敵人。」

