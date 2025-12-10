基進黨警局前再撕國旗 詹江村喊「驅逐出境」：不要只會欺負陸配

公投護台灣聯盟總召羅宜10日上午因涉嫌侮辱國旗罪，前往台北市警局中正一分局說明，期間他和台灣基進黨主席王興煥在分局外召開記者會，主張此舉為言論自由，並當場再次撕毀手中的自製國旗紙張抗議。對此，國民黨桃園市議員詹江村喊話內政部長劉世芳，應將撕國旗人士驅逐出境，不要只會欺負陸配。

對於遭到法辦，王興煥陪同羅宜現身力挺，王表示，該活動撕毀國旗環節全由身為主辦方的他策劃決定，羅宜僅是受邀擔任主持人，警方理應傳喚身為負責人的他。而儘管王興煥攬下責任，主張撕毀國旗屬於言論自由範疇，但警方仍依程序通知行為人羅宜到案。

羅宜則針對法條提出質疑，認為台灣社會應審視《刑法》第160條《毀損國旗罪》有無存在必要，他強調，對於「中華民國至今有毀損國旗，來箝制人民言論自由的罪感到非常不能理解」，呼籲法律應該修改。羅宜也直言，不認同中華民國名稱，稱「其實在國際上對台灣人造成非常非常多的困擾」，警方後續依法將撕毀國旗一案移送法辦。

「內政部長劉世芳踹共啦」，詹江村10日在臉書發文直言，這些基進黨比陸配更可惡，因為陸配並沒有撕毀國旗，他喊話劉世芳，不要只會欺負陸配，「既然不是我們國家的人，請將這些人驅逐出境，愛去哪邊去哪邊，請滾出我們國家領土台灣」，他也怒嗆，憑什麼在我們的國土撕毀國旗？

